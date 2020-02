LO DETUVIERON CAUSANDO DISTURBIOS EN LA CASA DE SU EXPAREJA.

Up Next

Acercamiento Vigente. En el lugar llamante (25), refiere poseer restricción de acercamiento para con su ex pareja (36), el cual instantes antes se encontraba merodeando la cuadra, observándose al mencionado en inmediaciones del lugar, interceptado es reducido y APREHENDIDO. Certificado Desobediencia mediante oficio librado por Juzgado competente.- Causante trasladado a Cria. 1ra fines recaudos legales en vigencia. – Comunicafo MPF.- Interv. UFI 10 (Tematica de Genero).-

Personal del Comando de Patrullas Necochea, a raíz de eventual al 911, es comisionado a Avda.75 y calle 44, donde masculino se encuentra ocasionando disturbios en la puerta de la vivienda de su ex pareja, mismo posee Restricción de

Continue Reading