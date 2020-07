Lobería: Allanan dos viviendas y secuestran marihuana

Up Next

El avance de una investigación a cargo del fiscal Carlos Larrarte a cargo de la Fiscalía Nº 30 conjuntamente con personal de la Sub DDI Lobería derivó en el allanamiento de dos viviendas en la ciudad de Lobería, la notificación de dos jóvenes y el secuestro de una importante cantidad de marihuana. Ambos fueron notificados de la formación de la causa por Infracción a la Ley 23737.

