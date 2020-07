Los 166 años de Quequén se celebrarán con una misa y un acto oficial acotado

Up Next

En ese sentido, destacó la importancia de los medios de comunicación en estos tiempos de cuarentena, al sostener que “al no poder tener un acto en el que podamos invitar a la comunidad, trataremos de que las palabras del vecino que fue convocado a hablar en nombre de todos sus seres queridos y de todos los quequenenses que han luchado por ese reconocimiento de fundación de hace tantos años, pueda llegar a través de los medios”.

Respecto a ese acto oficial, que se realizará en el Arco de los Pioneros, el cual conmemora el esfuerzo de los primeros vecinos pidiendo la fundación de Quequén en el año 1854 en la ballenera, reveló que “vamos a tener las palabras de un vecino, que será como una cuestión simbólica porque es un vecino inmigrante. No nació en nuestro país, pero es totalmente quequenense, y tiene que ver con el origen de Quequén, ya sea con los españoles en el caso de Estación Quequén, como los italianos en el caso del puerto, y aquellos que hicieron todo para que hoy tengamos la comunidad que tenemos”.

Quien brindó información del acto fue el delegado municipal de Quequén, Bernardo Amílcar, quien precisó que habrá una misa el lunes a las 11 de la mañana en la Parroquia de la Merced y apuntó que "en este caso nos toca una situación especial en la cual no se pueden realizar grandes festejos populares, así que habrá un acto oficial con algunos funcionarios, que es lo que nos permite el protocolo, sin poder invitar lamentablemente a los representantes de todas las fuerzas vivas de la ciudad como suele acostumbrarse, ni a las banderas de ceremonia".

