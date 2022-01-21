MARTIN ORLANDO REPUDIADO POR ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS.-

Por
necochea

SE  CONSULTO   A  GRUPOS  POR  LOS  DERECHOS  DE  LA  MUJER  ESTAN  EVALUANDO DECLARARLO  NO  PERSONA  GRATA  EN  NECOCHEA  DADO  QUE  EN EL  2013 FUE  DETENIDO  POR  MANEJAR  UN  PROSTÍBULO  EN  BALCARCE  DONDE  SU  MUJER  Y  SU  SUEGRA ( YA  FALLECIDA Y  CONDENANDA)  EN LA  ROTONDA  DE  LA  RUTA 55 Y 226 LLAMADO  » LA LOMA» .-

LA POLÉMICA  SE  DESATO  AL  QUERER  DECIR   COMO  SE  DEBE  MANEJAR  LA  SEGURIDAD  EN  NECOCHEA.-

ESTE  TIPO  DE  PERSONAJES  CONDENADOS   NO  NOS  HACE  BIEN  A  NADIE .-

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