MARTIN ORLANDO REPUDIADO POR ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS.

SE CONSULTO A GRUPOS POR LOS DERECHOS DE LA MUJER ESTAN EVALUANDO DECLARARLO NO PERSONA GRATA EN NECOCHEA DADO QUE EN EL 2013 FUE DETENIDO POR MANEJAR UN PROSTÍBULO EN BALCARCE DONDE SU MUJER Y SU SUEGRA ( YA FALLECIDA Y CONDENANDA) EN LA ROTONDA DE LA RUTA 55 Y 226 LLAMADO » LA LOMA» .-
LA POLÉMICA SE DESATO AL QUERER DECIR COMO SE DEBE MANEJAR LA SEGURIDAD EN NECOCHEA.-
ESTE TIPO DE PERSONAJES CONDENADOS NO NOS HACE BIEN A NADIE .-
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