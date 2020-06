MATARON A FAMOSO DELINCUENTE NECOCHENSE EN UNA SALIDERA.-(AMPLIAREMOS EN INSTANTES LA IDENTIDAD SERIA DE APELLIDO GOMEZ)

Up Next

Las cámaras del COM no habrían captado la secuencia pero se analizan otras ubicaciones para confirmar si el apoyo del delincuente abatido huyó en un automóvil.

Luego de finalizado el operativo, los investigadores notificaron al hijo del hombre asaltado que había quedado imputado del delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de fuego” , ya que en su poder tenía (y entregó) una pistola calibre 9 milímetros para la cual poseía permiso de tenencia pero no de traslado fuera de su vivienda. De todas formas, el fiscal Castro no tomó ninguna medida restrictiva de su libertad y lo citó a declarar en las próximas horas.

El delincuente repelió el ataque y se desencadenó un tiroteo. “Escuché por lo menos seis tiros”, dijo una vecina consultada por LA CAPITAL . Lo cierto es que en el intercambio de disparos el ladrón sufrió una herida mortal, mientras que sus dos cómplices se dieron a la fuga en un automóvil presuntamente de alta gama. Pudo saberse que el fallecido, cuya identidad aún no fue confirmada pero se trataría de un hombre de alrededor de 40 años, tenía una pistola calibre 11.25 milímetros que quedó secuestrada más tarde.

De acuerdo a las primeras informaciones generadas en el lugar, al menos tres delincuentes intentaron asaltar a un hombre que es contador y estaba acompañado por su hijo. En esas circunstancias la víctima no se resistió pero el joven, al ver que uno de los asaltantes encañonaba a su padre extrajo un arma de fuego y le efectuó un balazo.

