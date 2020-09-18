MILAGRO UN MOTOCICLISTA SE ESTRELLO CONTRA UNA CAMIONETA,SUFRIÓ LESIONES LEVES (VIDEO)

Por
necochea

UN  MOTOCICLISTA  SE  ESTRELLO  CONTRA  UNA  CAMIONETA  DE  LA  EMPRESA  CANNATA ,EL  CONDUCTOR  SUFRIO  LESIONES  LEVES  AQUI  EL  VIDEO  DEL  CANAL11NECOCHEA  UNICO  MEDIO  EN  EL  ACCIDENTE  DE  CALLE  28 Y 57 .-

INTERVINO  TRANSITO POLICÍA  Y  LA  AMBULANCIA  DEL  SAME.-

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