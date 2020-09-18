MILAGRO UN MOTOCICLISTA SE ESTRELLO CONTRA UNA CAMIONETA,SUFRIÓ LESIONES LEVES (VIDEO)

UN MOTOCICLISTA SE ESTRELLO CONTRA UNA CAMIONETA DE LA EMPRESA CANNATA ,EL CONDUCTOR SUFRIO LESIONES LEVES AQUI EL VIDEO DEL CANAL11NECOCHEA UNICO MEDIO EN EL ACCIDENTE DE CALLE 28 Y 57 .-
INTERVINO TRANSITO POLICÍA Y LA AMBULANCIA DEL SAME.-
UN MOTOCICLISTA SE ESTRELLO CONTRA UNA CAMIONETA DE LA EMPRESA CANNATA ,EL CONDUCTOR SUFRIO LESIONES LEVES AQUI EL VIDEO DEL CANAL11NECOCHEA UNICO MEDIO EN EL ACCIDENTE DE CALLE 28 Y 57 .-
INTERVINO TRANSITO POLICÍA Y LA AMBULANCIA DEL SAME.-
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