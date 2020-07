Morán: “Hemos logrado un puerto más eficiente, previsible y competitivo”

Puerto Quequén presente en la Jornada de Transporte y Logística. En el marco de la III Jornada sobre Transporte y Logística, el Gerente General del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Oscar Morán, disertó sobre “Puerto Quequén, el más profundo de Argentina”, en el panel respecto del potencial exportador de los puertos bonaerenses. Tras cumplirse el primer año de operatividad tras la concreción de la obra de profundización, Morán aseguró “hemos logrado un puerto más eficiente, previsible y competitivo, que lo vemos reflejado en una mayor cantidad de días operativos y el incremento en el número anual de buques”. El sector transporte, puertos y comercio exterior es considerado esencial y continúa trabajando en todo el mundo, a pesar de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, la visión logística se ha visto modificada a nivel global. En este contexto, en el aniversario N° 22 del suplemento “Transport & Cargo” del diario El Cronista, en coordinación con el diario portuario Globalports, el ciclo de charlas por Zoom reúne a los referentes del sector durante la segunda quincena de julio. Los paneles hicieron hincapié en la economía post pandemia en Latinoamérica; los gremios del sector en post pandemia; la logística marítima post pandemia; la logística de los contenedores en la post pandemia; la importancia del dragado en la logística portuaria; y la industria naval en la post pandemia. Con la coordinación del periodista Agustín Barletti, también conformaron, junto a Oscar Morán, el panel sobre puertos bonaerenses: Federico Susbielles, Presidente Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca; Carla Monrabal, Presidenta Consorcio Puerto Dock Sud; y Emilio Bustamante TC 2 Mar del Plata. Transformación permanente Morán realizó un resumen de los hitos más importantes de la institución, comenzando en 1992 cuando se hizo en Quequén el primer “corte” con la draga Orange: “ahí nos posicionamos en un buen calado”. También destacó la extensión de la Escollera Sur, asegurando que el puerto local no es un puerto de abrigo: “somos el más oceánico de la provincia, por estar en la desembocadura del Rio Quequén, muy adentro del océano”. Finalmente, haciendo hincapié en “una transformación de estructura portuaria permanente en Puerto Quequén” resaltó que “la profundización del calado a 50 pies, que lo constituyó en el puerto más profundo del país, es la más importante, la que va a quedar en la historia”. Al describir los trabajos de “la draga cortadora más potente del mundo”, enumeró algunos de los beneficios de la obra como “la reducción de costos, la minimización de tiempos, el mayor tamaño de los buques, un mejor aprovechamiento de bodegas, y el egreso de los buques sin esperar la pleamar, con una duración de maniobra de 25 minutos”. Contexto de pandemia COVID-19 Respecto a los protocolos operativos en el marco del aislamiento obligatorio por la pandemia del COVID-19, el Gerente General de Puerto Quequén dijo: “tuvimos que ir resolviendo día a día en un contacto permanente con el gobernador Axel Kiciloff y con el Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa. Nos fuimos adaptando rápidamente con una gran conciencia de la comunidad portuaria. Esto hizo que no tengamos ningún contagio, aunque no significa que no vaya a pasar”.d “La decisión del Presidente Alberto Fernández de sostener la exportación durante la pandemia fue totalmente acertada”, concluyó. De esta manera, Puerto Quequén fortalece su posicionamiento como el más profundo de Argentina.