Movistar solucionó su falla y el 147 recibe las llamadas normalmente

Por un problema interno, el fin de semana los reclamos de dicha empresa telefónica fueron desviados a Tandil. “Rápidamente dimos aviso a la compañía con un comunicado para que solucione el problema, cosa que ya sucedió”, afirmó el director de Ordenamiento Urbano, Mario Azcárate

Remediado el problema desde Movistar, Ordenamiento Urbano anuncia que el servicio 147 volvió a su normalidad con todas las compañías, dado que el fin de semana hubo algunos inconvenientes y las llamadas de dicha empresa de telefonía móvil han sido derivadas a Tandil.

Al respecto, el responsable del servicio, Mario Azcárate, aseguró que “el sábado nos encontramos con este inconveniente, y la verdad es que creímos que era por saturación de líneas en horario pico” pero aclaró que “luego de hacer un testeo de cada una de las compañías, resultó que el problema era con los celulares de Movistar puntualmente, cuyas llamadas salían directamente al IVR de Tandil”.

“Rápidamente dimos aviso a la compañía con un comunicado para que solucione el problema, cosa que ya sucedió” agregó luego, para poner de relieve no obstante y para terminar que “eso no impidió que se deje de atender el fin de semana las 24 horas, aunque sí avisamos que los reclamos se hagan de otras compañías y no de Movistar”.