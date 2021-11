Tras el histórico triunfo de Nueva Necochea duplicando la cantidad de votos obtenidos en las PASO, el intendente Arturo Rojas se dirigió los vecinos y militantes que llenaron el local de Nueva Necochea para celebrar el triunfo del oficialismo municipal.

Visiblemente emocionado por el resultado electoral, Rojas destacó que más allá de los números finales, la gente decidió que no quiere que a Necochea se le ponga un freno y que seguirán trabajando para sacar adelante el municipio: “Más allá del porcentaje, más allá de la cantidad de votos, está elección tiene el mérito que la gente nos manifestó a través de las urnas. La gente no quiere que Necochea retroceda, la gente no quiere qué nos pongan un freno. Los vecinos vieron que nos tocó asumir en un municipio fundido y abandonado y que a eso se sumó la pandemia pero que no bajamos los brazos. Necochea no va a retroceder, Necochea va a seguir para adelante”.

Asimismo adelantó que las obras y los trabajos continuarán después de las elecciones: “Para aquellos que quisieron instalar que las obras que se estaban viendo en la ciudad, en Necochea, en Quequén y en el interior tenían que ver con una cuestión electoral, se van a dar cuenta que a partir del día de mañana las obras continúan”. Además, anticipó que “A partir del mes de diciembre estaremos atendiendo sin audiencia previa sin filtros en cada uno de los barrios con una oficina móvil”.

Rojas reconoció que no era fácil para un espacio vecinalista poder hacer una buena elección lo cual había quedado evidenciado con los resultados obtenidos por los distintos vecinalismos en la Provincia en las PASO: “Con una elección polarizada a nivel nacional, que nosotros pudiéramos instalar un equipo como el de Nueva Necochea, un partido nuevo y a los pocos meses estar transitando una elección era muy difícil. A la mayoría de los intendentes y de los espacios vecinalistas les fue muy difícil en las paso como nos tocó a nosotros”. Por eso valoró aun más el resultados de estas elecciones generales y coincidió, con Ruth Kalle y Jorge Martínez, en que esto significa una mucho mayor responsabilidad de cara al vecino: “Hoy, con humildad, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, logramos revertir ese enorme resultado que, como decían Ruth y Jorge no es ni más ni menos que una responsabilidad más que tenemos pero que era muy importante poder lograr”.

Por último, se diferenció de la anterior gestión municipal y resaltó que hoy Necochea está de pie y avanzando: “Nosotros les decíamos a los vecinos que no todos son lo mismo, que yo no era un intendente más, no era como aquellos que dejaron a la municipalidad fundida y abandonada. Hoy nosotros podemos demostrar que las obras y los recursos que vienen se hacen y que a su vez Necochea se está poniendo de pie en lo económico y que vamos para adelante”.