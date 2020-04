“No es responsable que el Ministro Berni venga este viernes a Necochea”

“Es irresponsable que el Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires,Sergio Berni, venga a Necochea este viernes y recorra luego otros lugares de la Costa Atlántica como si estuvieramos viviendo una situación normal, más aún al conocerse en las últimas horas que el propio gobernador Axel Kicillof, por precaución no estará en la reunión de Olivos junto a sus pares y al presidente de la Nación, luego de haber visitado en los últimos días diferentes lugares donde han habido infectados del Coronavirus” ,expresó el periodista Miguel Abálsamo en su programa “Cerrando la Mañana” por FM.La Radio 93.5.

Abálsamo agregó…” ¿ me explican por favor, si alguien que viene de afuera a Necochea tiene que cumplir los catorce días de cuarentena, el señor Ministro cumplirá esta norma?.

Es altamente peligroso lo que hace con su comitiva, y no necesario, hay otros medios de comunicación ,y si tiene que hacer anuncios de importancia para la ciudad no es tampoco obligatorío que venga personalmente”.

“El intendente Arturo Rojas, quien no fue quien lo invitó, porque viene por directivas de provincia de Buenos Aires, debería plantarse firmemente y decirle que no venga, no puede ser que la gente haga un esfuerzo tremendo en sus casas, y Necochea ha tenido una muy buena política de contención social y enfrentamiento con el virús para que una irresponsabilidad tire todo en un momento.Creo que la actitud es incomprensible, no tiene sentido”-

Abálsamo sin embargo se mostró partidario de una cierta flexibilización y apertura a la economía en el orden local…” quiero ser claro, si el estado en todo nível no organiza una apertura ordenada, corre peligro que lo haga la ciudadania en forma anarquica. Debemos pensar si ya estamos preparados en el distrito para abrir nuestra economía lentamente, yo creo que podemos ir por ese camino, en forma pausada y con todas las precauciones”.