Por último, el intendente, Arturo Rojas, aseveró que “veíamos en los últimos tiempos, luego de más de 60 días sin resultados positivos de coronavirus que se venían flexibilizando algunas actividades y esto es una fuerte alerta, para volver a ponernos en guardia”, añadiendo que “en Necochea no está habilitada ningún tipo de reunión social”.

“Con respecto al ingreso a la ciudad, ya entra en vigencia el certificado único para circulación, ya sea vecino de Necochea o si viene de otro lugar”, dijo, por lo que “quien no tenga ese certificado no podrá ingresar”.

En el marco de una conferencia de prensa, encabezada por el intendente, Arturo Rojas, y junto a la secretaria de Salud Ruth Kalle, Martínez sostuvo que “por el momento no está definida ninguna restricción”, añadiendo que “apelamos a la conciencia del vecino de cuidarse y usar el barbijo obligatorio”.

El secretario de Gobierno, Jorge Martínez, confirmó que no habrá restricciones ni marcha atrás con las habilitaciones brindadas por la Municipalidad, al tiempo que detalló que se realizarán controles más estrictos para el cumplimiento de los protocolos establecidos y el uso obligatorio de tapaboca o barbijo.

