NOTA DEL DR. Martin Calcagno SOBRE UN ABUSO QUE QUEDO IMPUNE .

Según la nota publicada en un diario local, la señora VJ relató durante el

juicio oral y público, en razón del supuesto abuso sufrido por su hijo. Cabe

destacar en la causa que las lesiones constatadas por los médicos nunca

descartaron la posibilidad de haber sufrido un abuso sexual. El menor tenía 5

años al momento de los hechos, la causa fue investigada por la UFI N°10 del

Departamento Judicial de Necochea, que se especializa en los delitos contra la

integridad sexual.

El tribunal Oral Criminal N°1 de Necochea absolvió a los inculpados, en un

fallo no solo con absurda interpretación de la prueba sino que, además

prescindió de abundante prueba de cargo, que acreditaba la culpabilidad de

los acusados, de acuerdo a nuestro criterio (la madre del menor y su letrado)

la fragmentación en la consideración del plexo probatorio es la que llevó a

una sentencia absolutoria, la que consideramos injusta.

Dos personas fueron acusadas y la Fiscalía pidió la pena de 6 años de prisión,

los jueces Ernesto Juliano, Mario Juliano y Luciana Irigoyen Testa dictaron la

sentencia absolutoria como miembros del tribunal supra citado, el fallo fue

apelado al Tribunal de Casación de la Provincia de Bs. As. el cual confirmó la

absolución ya dictada por el tribunal de Necochea.

Contra este pronunciamiento se interpuso Recurso Extraordinario de Nulidad

e Inaplicabilidad de Ley, para que la SCJBA revea el fallo y condene a los

acusados.

Entiende esta parte, que las pruebas de cargo colectadas durante la

investigación y las que también fueron producidas en el juicio oral y público,

estarían acreditando la responsabilidad penal de los inculpados: detallaré a

continuación cuales son:

De la misma declaración del niño que, como es sabido, se hace utilizando la

modalidad de la cámara Gesell, ello se hace para que no sea traumático para

el menor de edad. En esa situación el niño de 5 años habría relatado el abuso

sufrido durante el año 2013.

La pericia psicológica practicada por la Licenciada María Laura Brisighelli,

manifiesta que en la declaración del niño no hay indicadores que nos puedan

llevar a la conclusión de que el menor haya incurrido en mendacidad.

El informe de la médica Ibarguren (del Cuerpo de Profesionales Médicos de

la Policía de la Provincia de Bs. As.) describió las lesiones que

presuntamente para esa etapa sufrió el niño.

La pericia de la Licenciada Silvana Catera de la Procuración General de

la SCJBA, en sus conclusiones expresa: el niño, ha transitado… por

experiencias traumáticas, entre ellas se destacan: violencia física, emocional y

presencia de indicadores compatibles con victimización sexual…..- En cuanto

al relato aportado por el niño en la Cámara Gesell y en el presente estudio,

permitió visualizar que no solo el niño fue víctima de violencia física, sino

que los síntomas ut supra mencionados y los indicadores de credibilidad

resultantes del análisis pormenorizado de la grabación permiten establecer la

presencia de indicadores compatibles con victimización sexual. Cabe

destacarse que en el recurso pendiente ante la Corte Provincial se ha

denunciado que existió una absurda apreciación de esta prueba, entre otras,

téngase presente que es una Perito Oficial del Cuerpo de la Procuración de la

Corte de Provincia, con una extensa experiencia en causas de abusos.

A mayor abundamiento, las otras tres profesionales de la psicología

coincidieron en sus conclusiones con la anterior, a saber: La Licenciada María

Laura Brisighelli, concluye que: “ en relación al análisis de la credibilidad

especifica referida al relato… se considera su narración fiable y consistente en

cuanto a su continuidad y estructura” “ y convergencias entre los dichos en la

denuncia y en el relato actual de los hechos” …“se desprende la articulación

de indicadores altamente específicos de abuso sexual infantil, físicos (lesiones

en zona genital y anal) y psicológicos”.

A su turno, la Licenciada Marisa Urcaregui, Perito Psicóloga del Cuerpo

Técnico Auxiliar del Departamento Judicial de Necochea, en su

conclusión establece que: “el niño se encuentra expuesto al abuso de los

adultos dentro del ámbito familiar que lo contiene y que los indicadores de

victimización exceden lo sexual genital ya que el niño ha sido ubicado

como objeto en el cruce de la rivalidad de sus padres”

Por último la Licenciada Silvana Soave expresa que el niño demuestra

necesidad de exponer su relato, con dichos espontáneos y sin

incoherencias. Por otra parte, el menor en su relato sindica a dos miembros

de su familia como las personas que lo dañaron.

Además del recurso de Inaplicabilidad se planteó la Nulidad de la

Sentencia, en base a estos argumentos que entre otros se transcriben a

continuación: tal como lo establece la Constitución Provincial en el art.

168 en su parte pertinente expresa: “…Los jueces que integran los

tribunales colegiados, deberán dar su voto en todas las cuestiones

esenciales a decidir. Para que exista sentencia debe concurrir mayoría de

opiniones acerca de cada una de ellas”.

Entre las cuestiones esenciales omitidas por la Sala IV del Tribunal de

Casación se encuentran las que hacen a, 1) que el Tribunal de Necochea

como el de Casación realizaron un análisis parcializado de la prueba,

entendemos que dicho agravio no ha sido debidamente tratado, en la

certeza que el mismo es una cuestión esencial a decidir por la Casación,

por lo cual no se ha dado debido tratamiento y resolución a la cuestión

planteada, 2) otra cuestión esencial no resuelta, es que no se trató el

agravio referente a que la prueba se desvió y se centró en el relato de la

madre y los especialistas, que se refirieron a sus aspectos psicológico sin

considerar el relato del niño prestado en la Cámara Gesell.

Asi, se sostuvo segùn la SCJBA que: “La ausencia de explicitación de los

fundamentos que llevaron al tribunal de apelación a confirmar el fallo de

orígen priva a la sentencia de su "completitud discursiva", despojándola de

su carácter como acto jurisdiccional válido” (del voto del Dr. Soria).3)

Como bien dice la Corte Provincial: “ Es procedente el recurso

extraordinario de nulidad, si el fallo de la Cámara efectúa una remisión

global al de primera instancia, no constituyendo ello debida resolución,

pues priva a la sentencia de su independencia formal y material,

despojándola así de su carácter resolutorio” (Dr. Negri, por mayoría).

Estos dos recursos presentados ante la SCJBA (Inaplicabilidad y Nulidad

Extrordinario) se encuentran pendientes de ser admitidos, para su debido

tratamiento.