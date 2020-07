Notificaron a una persona que ingresó ilegalmente a la ciudad

Tránsito denegó el paso a una persona que venía de Río Negro en una camioneta y quería ingresar por el acceso de Ruta 86, pero ante la negativa, más tarde lo hizo a pie por el sector de la Ruta 228.

La Municipalidad, a través de la Dirección de Tránsito, fue tras los pasos de una persona y la notificó de aislamiento preventivo y obligatorio, ya que había llegado procedente de Río Negro y al no poder ingresar a la ciudad con su camioneta en la Ruta 86, luego cruzó a pie el terraplén de la Ruta 228, infringiendo los controles de acceso.

Al respecto, brindó detalles del caso el director de Tránsito, Julián Corro, quien informó que “se dio otro caso de vulneración al control de ingreso a la ciudad. Esta persona provenía de Río Negro y fue denegado su acceso en el lugar. Luego se retiró, pero sabíamos que estaba en una estación de servicio muy cercana al control”.

“Con muy buena voluntad, la gente de la estación de servicio nos avisó que la camioneta (Chevrolet S10) estaba sola, que se había retirado el ocupante y a partir de allí nos dirigimos al domicilio de él, en calle 53 (esquina 46)” –siguió revelando el funcionario-, para añadir que “dimos con la persona y se lo notificó que quedaba en aislamiento preventivo durante 14 días, como también todo su grupo familiar”.

En cuanto a los procedimientos que se sucederán, Corro sostuvo que “a partir de ahora se da vista a la Justicia Penal, radicando la denuncia pertinente, y que por esa vía se encarguen de sancionar a esta persona con los mecanismos que tengan”.

A su vez, el funcionario de Tránsito no soslayó que “el caso es similar y casi idéntico al que había pasado hace tres semanas, con una persona que en horario nocturno realizó la misma maniobra, pero gracias a los vecinos y la colaboración de todos pudimos dar con estas personas que vulneran el control de ingreso. Se les explica muy bien por qué no pueden ingresar, incluso no tienen acreditado domicilio en Necochea, así que procedemos como se debe proceder”.