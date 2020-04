Nueva inspección obligatoria para remisses

El periodista local Miguel Abálsamo, el pasado domingo en la editorial política de “Ecos Diarios” volvió a referirse ( yo lo había hecho hace dos meses) a la propuesta de “vender las tres hectáreas que tiene el Complejo Casino, es decir, treinta mil metros cuadrados, a un valor real promedio de 400 dólares el metro cuadrado, lo que equivaldría a un ingreso de doce millones de dólares, trasladado a pesos argentinos, unos mil millones de pesos. Si tenemos en cuenta que todo el déficit que arrastra el estado municipal es de 800 millones, sanearíamos las finanzas, podríamos destinar un porcentaje a obras en barrios de menores recursos y desarrollaríamos toda esa zona frente al mar como necesita la ciudad,no sólo para los meses de turismo sino durante todo el año”.

Abálsamo agregó….” el Departamento Ejecutivo Municipal tiene la decisión a través del intendente doctor Arturo Rojas, quien manifestó esta idea el dos de marzo el ocasión de abrir la sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante, y legalmente esta habilitado,por cuanto se votó por mayoría en el legislativo esa posibilidad cuando se aprobó la Reforma Económica”.

” Creo que hay una convicción de avanzar en esta posibilidad , me parece que debe estar presente con fuerza el arco político, empresarial,comercial del distrito, que tenga prioridad el capital local y avanzar rapidamente. Se debería demoler el Complejo, ya que con esa demolición las tierras adquieren mayor valor, dejar el espacio para la mantención de la Sala de Juegos que debe permanecer en la ciudad y cuidar el hermoso Teatro Auditorium, lo otro debe ser vendido, incluso antes que se derrumbe,provoque algún accidente y sea todo peor”.

“Es un lugar estrategico de la ciudad, enfrente estaría la nueva concesión del balneario ex ACA. y sería la puerta abierta para avanzar en lo que se refiere al Jardin de Rocas y la apertura del Frente Costero. No creo que haya otra oportunidad más clara para el futuro de la ciudad, más aún luego de la pandemía que estamos sufriendo, donde la situación económica será todavía más apretada dentro de un contexto donde no alcanzará ni el aumento de tasas ni la coparticipación provincial ni la apertura crediticia para los municipios, una de las salidas económicas es la venta de esas tierras, el mensaje del intendente convocando a interesados para que le acerquen propuestas y tomen decisiones ha sido muy claro”.