Nuevos Centros de Atención a PyMEs del Banco Nación

Estarán en 23 jurisdicciones del país y será un ámbito exclusivo para las unidades económicas de menor tamaño. Se realizarán todo tipo de trámites bancarios y también podrán efectuar las gestiones para acceder a las líneas de créditos a tasas subsidiadas A partir de la próxima semana, comenzarán a funcionar los Centros de Atención PyMEs Nación en 23 jurisdicciones del país. El anuncio lo efectuó hoy Claudio Lozano -integrante del Directorio del Banco Nación-, durante el segundo encuentro del Consejo Consultivo, que la actual conducción de la entidad financiera constituyó a partir de una amplia convocatoria que reúne a casi medio centenar de organizaciones empresarias. Lozano destacó que “esta segunda reunión del Consejo Consultivo ratifica la importancia que las PyMEs tienen para el Banco Nación, ya que representan el 99% de los establecimientos económicos del país, más de la mitad del valor agregado que genera la economía argentina y más del 60% del empleo. Son un sujeto central a la hora de discutir, no sólo como hay que asistirlos en el marco de la pandemia, sino que también es un sujeto central a la hora de discutir la perspectiva futura de la transformación productiva del país” Los Centros de Atención PyMEs Nación funcionarán como un canal exclusivo para las unidades económicas de menor tamaño con el propósito facilitar todo tipo de trámites; que van desde transacciones financieras hasta el acceso a las distintas líneas de créditos destinadas a esta franja de empresas. “En 6 semanas pudimos asistir a más de 10 mil empresas” afirmó Eduardo Hecker, presidente del Banco Nación al comienzo del encuentro. Para Hecker, impulsar este tipo de encuentros “es prioritario, porque nos permite conocer de primera mano cómo atraviesan este momento los sectores productivos y nosotros siempre vamos a estar al lado de los que producen para poder asistirlos”. Esta iniciativa surgió como respuesta al intercambio de ideas en el primer encuentro del Consejo Consultivo. “Estamos poniendo en marcha 23 Centros de Atención PyMEs del Banco Nación a lo largo y a lo ancho del país, ampliando nuestras líneas de crédito frente a la emergencia sanitaria y no sólo para las actividades esenciales sino también para aquellas actividades que están siendo exceptuadas en la restricción de cuarentena sanitaria. Estamos comprometidos con tratar de garantizar el financiamiento del capital de trabajo de aquellas empresas que pueden recuperar su actividad económica”, continuó Lozano.

