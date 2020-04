Operativos bancarios: “El orden ha dado resultados positivos”

CORONAVIRUS ECONOMICO : El día después en Necochea

• BASES

El Coronavirus va a pasar, y a menos que nos pongamos a pensar PENSAR un camino y

TRABAJAR en el área económica-social desde ahora, la recesión que ya vivíamos, se va a

transformar en depresión. Eso significa hacia el futuro años de estancamiento y desempleo, caída

mayores, mucho mayores a los últimos años, que ya de por sí fueron malos. Si así lo crees, seguí

leyendo. Sino no pierdas más tú tiempo y no continúes leyendo.

Antes de nada tenemos que convenir y entender que es lo que hace que alguien abra un

comercio, un taller, preste un , una constructora o monte una industria por más pequeña que sea,

que además de su capacidad y presencia física, contrate a más gente para que los ayuden en su

trabajo y desempeño. Tal vez conviene entenderlo por la negativa: nadie empieza o continúa una

actividad de las descriptas anteriormente si pierde dinero. Y mucho más si la estructura del

sistema económico hace que indefectiblemente sea ese el resultado final. Si así lo crees, seguí

leyendo. Sino no pierdas más tú tiempo.

Si crees que alguna de las actividades antes descriptas pueden prosperar y ganar dinero

con un festival de abuso impositivo que tiene 163 impuestos distintos (entre nacionales,

provinciales y Municipales), infinita maraña de regulaciones y permisos distintos, no pierdas más

tú tiempo y no continúes leyendo.

Si pensas que los que tienen un comercio, un taller, que prestan un servicio, construyen o

tienen una industria son unos llorones, avaros, miserables, ventajeros o que buscan, de alguna

manera que vos seas lo más pobre posible, no pierdas más tu tiempo, no sigas leyendo.

Los datos de la economía nacional nos muestran un crecimiento casi nulo en los últimos

10 años. La población creció, y la producción del país es casi la misma. TODOS FUIMOS UN POCO

MAS POBRES. Si miramos nuestra ciudad la situación es peor. En los últimos 30 años solo

conocemos ir cuesta abajo. Si a pesar de que todos los números indican que esto es así, pero vos

no estás de acuerdo, no pierdas más tú tiempo y no continúes leyendo.

• ESTA PASANDO

Veníamos económicamente apagándonos de a poco. Como si fuéramos una vela que se va

quedando sin mecha. Con el sistema impositivo abusivo, que saca muchos más de lo que los

aportantes pueden poner para poder, aparte de pagar, seguir creciendo. El desempleo real

fue enmascarado con una ola de sub-empleo muy poco productivo. Llegamos a la situación en

el último año que un obrero industrial cobra menos que la misma actividad en China. Sin

embargo no podemos competir! Evidentemente no es un problema del nivel salarial.

Devaluamos el tipo de cambia más de un 100% en los últimos tiempos y el grueso de las

actividades exportadoras están al límite. PERO A PESAR DE TODO ESTO EL SISTEMA Y LA

ACTIVIDAD ECONOMICA ESTABA EN MOVIMIENTO……. Era como esos camiones que están

pasados de carga, pero con muchísimo esfuerzo la van llevando, despacio pero van. LA

CUARENTENA CAMBIA TODO.

FRENAMOS Y DE GOLPE. El camión pasado de carga tuvo que frenar a 0. El lugar donde

frenamos no es el mismo que en otros países. Veníamos de una larga recesión. El terreno en

que paramos es malo. Muy malo. Creo que cuando tengamos que poner primera para

arrancar, recontra pasados de carga como estamos corremos un gran riesgo que se nos rompa

un palier. O peor, que quememos el embrague. Con 163 impuestos, más las regulaciones y

tramites a los que sometemos a las empresas, es muy probable que eso suceda.

35% de impuesto a las ganancias, 21% de IVA, 3.5% de Ingresos Brutos, 1.2% de impuesto

a los débitos y créditos bancarios, impuesto a los sellos, impuesto a los bienes personales,

impuestos internos a las bebidas, impuesto a los combustibles, impuestos internos a la venta

de autos, retenciones a las exportaciones, innumerables Derechos y Tasas municipales

descriptas en más de 170 páginas de la OFI, hasta más del 100 % de la masa salarial como

impuesto al trabajo, y en muchas actividades SADAIC, ADICAFIF Y ARGENTORES, como

derechos a pagar con una parte de la facturación. Esto no es sostenible si queremos tener los

menores costos sociales posibles.

Si entendes que no es así, no pierdas más tu tiempo, no sigas leyendo

• EL DIA DESPUES

A nosotros nos toca analizar qué podemos hacer en Necochea. ES BASTANTE

El municipio hoy tiene un déficit importante. Se aprobó una Ordenanza Fiscal (OFI) que

tiene más de 170 hojas, obviamente sin ninguna visión ni previsión de la crisis que venia!

donde nos aumentaron desproporcionadamente los tributos. Todo para tratar de cubrir el

déficit inmanejable producto del sobredimensionamiento obsoleto de la estructura municipal.

Hoy la OFI quedo muerta. Queda muerta porque, aparte de ser un foco de importantes

tensiones en la ciudad, el proceso económico que desató la cuarentena la torna un sin

sentido. Afirmo esto porque es indudable que con las medidas que está tomando el Gobierno

nacional (en casi todos los países está pasando lo mismo) no hay duda que va a cubrir los

déficits de los distintos niveles del estado. La empresas no pueden pagar los sueldos, mucho

menos van a pagar los impuestos. Esto es una realidad. SEGURAMENTE LA RECAUDACION

MUNICIPAL VA A LLEGAR A MINIMOS INIMAGINADOS. Esto abre una oportunidad. Sin la

presión de tener que recaudar para pagar los sueldos, tenemos tiempo para hacer desde 0 una

nueva OFI.

El nuevo escenario mundial nos muestra que a menos que alivianemos la carga del

“camión” va a ser muy difícil que vuelva a arrancar. O al menos muchos van a quedar en el

camino. Quien va a dar empleo? Como vamos a contener a nuestros nuevos desempleados?

Entiendo que podemos aprovechar como distrito esta oportunidad y transformarnos en el

primer o en uno de los primeros municipios que empieza la nueva era. Nuestra OFI tiene que

ser sencilla y coherente en relación al nuevo escenario. Las tasas de servicios sobre la

propiedad tienen que tener una cobrabilidad cercana al 100%. Para eso tiene que ser pagable.

Los aumentos solo pueden ser mayores a la inflación si el ingreso de la gente, varía en

consecuencia. Hay que realizar un censo total de las partidas, y ver 1 a 1 cuál es la causa del no

pago. La inmensa mayoría de los pobres no son dueños de sus casas, con lo que seguramente

detrás del no pago en su gran mayoría no hay pobres!!!! Toda carga que tenga como destino

las unidades comerciales, de servicios o productivas tiene que ser reestudiada y en lo posible

eliminada.

La maraña de trámites municipales construida en décadas, tiene que ser derogada. Esto

que en otro momento parecía una muletilla, Hoy es esencial. Cada tramite significa un costo,

tanto monetario como de tiempo y de recursos mentales. Entender eso es primordial. A modo

de ejemplo hoy a establecimientos ya habilitados, se les exige una actualización”. Tienen que

juntar papeles y papeles, entre otras cosas inconsistentes se le pide una inspección ocular de

la instalación de gas, que tiene que ser firmada por un profesional. Esto tiene un costo

importante y hay que recordar que es Camuzzi, por delegación del Enargas, quien se encarga

de la habilitación, inspección y control de servicio de gas. Este intento de doble imposición de

control es apenas una muestra de la infindad de cosas que diariamente solicita el municipio.

EN LA MAYORIA DE LOS CASOS EL MISMI MUNICIPIO NO CUMPLE LO QUE QUIERE HACER

CUMPLIR!!!!

Si o si hay que llamar a la concertación económica y social. El nuevo escenario que hay que

construir (y si entendes que lo que está hoy está bien, perdiste tu tiempo, no sigas leyendo!).

Indudablemente tienen que dar su visión los distintos sectores de la sociedad. La solución

seguramente no viene de un pensamiento único. Porque si no hacemos esto ahora, cuando lo

vamos a hacer….? Entiendo que es hora de plantear la problemática de fondo para nuestro

distrito, como ser:

Tenemos el Puerto, pero realmente está integrado y potenciando al distrito…?

Tenemos al turismo, pero está creciendo o se está apagando…?

El sector agropecuario tiene una visión de desarrollo integrada con el desarrollo del

distrito?

La industria es apoyada…? Saben nuestros dirigentes cuáles son sus problemas y como

hacemos para potenciarlas?

La pesca se puede revivir? Podemos empezar nuevamente a desarrollar una industria

pesquera, aunque mas no sea a pequeña escala?

El sector publico esta consiente o conoce como acompañar un proceso de desarrollo

económico y social?

Se debe poner foco en la juventud y la educación de la misma para que no deban emigrar

del distrito junto con los fondos necesarios para su educación y manutención en distintas

ciudades, mejorando los recursos humanos disponibles en la ciudad?

TENES LAS GANAS O FUERZAS QUE SE NECESITAN PARA SUPERAR LA CRISIS QUE VIENE?

Muchísimas empresas de todo tipo no llegan a juntar para pagar los sueldos de Marzo, o si

lo hacen quedan en una situación muy cercana al punto de cierre. Empezando por el sector

gastronómico, siguiendo por los comercios y pequeñas industrias entre otros sectores que están

es esa situación. Hoy es importante que el intendente se ponga al frente de la crisis Económica-

social y sea el gestor del plan REPRO, plan por el cual el ministerio de trabajo de la nación asume

parte de los sueldos de los empleos que estén en riesgo. Para una micropyme o para una pyme es

casi imposible encontrar el canal y el apoyo para poder ingresar al plan. Eso de por si es un apoyo

inmenso para las decenas, por no decir cientos de empresas que no van a poder pagar los sueldos

en los próximos meses, que ven peligrar su existencia y la de tal vez, miles de empleos. ES YA!!!!!!!

La estrategia a seguir tiene que tener como prioridad mantener vivas las empresas que

hoy tenemos, y hay que entender que la situación es gravísima!!! CADA DIA QUE PERDEMOS HOY

SON MESES QUE NOS VAN A COSTAR PARA RECUPERAR

ES MOMENTO DE PLANTEARSE SI UNO QUEIRE SER PARTE DEL PROBLEMA O DE LA

SOLUCION.