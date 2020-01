OPERATIVOS DE PREVENCIÓN EN FORMA CONJUNTA ENTRE EL MUNICIPIO Y LA POLICIA DE SEGURIDAD SUSPENDEN DE FIESTA CLANDESTINA

Up Next

DAÑO EN FLAGRANCIA – Personal del Comando Patrullas Necochea, en el marco de Ordenes de Servicios en vigencia, a raíz de llamado al 911, comisionan a calle 509 de Quequen, donde llamante refiere que su ex pareja estaba rompiendo la puerta de su vivienda.- En el lugar se procede a la APREHENSION del sujeto sindicado por la llamante, quien ante la llegada del personal es observado rompiendo la puerta de la vivienda Presente personal policial de Científica.- Interv UFI 10.

CAPTURA Personal del Comando de Patrullas Necochea, en el marco de Ordenes de Servicios en vigencia, a raíz de eventual al 911, se constituyen en avenida 59 y calle 26 donde habría un masculino que vestía un buzo de color negro observando los distintos vehículos estacionados.- Se intercepta en avenida 59 y 24 un sujeto con dichas características (27), quien no puede justificar su permanencia en el lugar y una vez cursado por sistema informático se constata que sobre el mismo recae Pedido de Captura Activo solicitado por el Juzgado Nro. 1 Necochea. Trasladado el mismo al asiento Cria jurisdicción fines legales pertinentes. –

INFR. LEY 14050 y CLAUSURA – INFRAC. ART 85 DE LEY 8031/73 – INFRAC. ART.9 INC K DE LEY 26.370.- Continuando con los controles para evitar y desalentar fiestas clandestinas, informa el Jefe de la Seccional 3ra., que personal del GTO de ese elemento dando cumplimiento a Ordenes de servicios emanadas por superioridad en control Operativo Nocturnidad en conjunto con personal Seguridad Pública del Municipio local, procedió a inspeccionar inmueble ubicada en calle 97 al 1300, donde se constata la presencia estimada de unas 250 personas, identificada su propietaria y encargada de evento M.J.F.C. (50) a quien requerida documentación, carecía de Habilitación Municipal, se procedió a labrar Acta de constatación Infracción ley nro. 14050 y CLAUSURA. Con intervención del Juzgado de Faltas Necochea y se inician actuaciones por Inf. art. 85 de decreto ley 8031/73. Interviene Juzgado Correccional nro.01.- Asimismo se constata en lugar tres masculinos ejerciendo

