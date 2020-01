OPERATIVOS DE PREVENCION EN FORMA CONJUNTA ENTRE EL MUNICIPIO Y LA POLICIA DE SEGURIDAD SUSPENDEN REALIZACION DE FIESTA CLANDESTINA

” Estuve durante la jornada de ayer jueves en el hermoso día de la mejor playa argentina en un lugar muy destacado como es Kabril, donde existe una bajada a la arena,tal cual lo determinó la ordenanza del Concejo Deliberante. El día de verano fue tan especial que nos quedamos por la noche compartiendo en familia. Pude comprobar al caer la tarde y ya de noche como esa zona se convierte en campo de nadie, bajan a la arena y suben por el mismo lugar con los vehículos, muchos a velocidades extremas, o porque no saben conducir en la arena o bien porque deben hacerlo así por la fuerza de sus motores, creo que puede pasar un accidente en cualquier momento,y espero equivocarme”, manifestó el periodista Miguel Abálsamo, en su editorial de cada mañana en FM La Radio 93.5.

” Nadie controla, el estado parece ausente, no hay inspectores y abunda la falta de conciencia en muchos automovilistas, estuvo a punto de producirse un accidente con una joven que dormitaba en la arena y un automovil cuatro por cuatro estuvo muy cerca de atropellarla, era justo la hora en que comienza a anochecer y todo se convierte en un caos. Necesitamos inspectores de tránsito, primero para que no ocurra una desgracia y volvamos a ser noticia en todos los medios nacionales, segundo porque es necesario aplicar multas.

Hay una ordenanza que prohibe terminantemente transitar en la lengua de agua con las camionetas cuatro por cuatro, hay gente que no sabe o simplemente no le interesa acatar las leyes, ayer muchos se convirtieron en armas peligrosas para las familias y sus niños. No puede ser que se tenga que estar retando y controlando a los chicos para que se cuiden de ser atropellados por un vehículo.

El estado municipal debe hacer bien su trabajo.

Si no se esta en condiciones de realizarlo hay que tomar medidas, así no se puede seguir. Las medidas son inspectores que cobren multas y sancionen a los infractores, con sólo pararse en la bajada de Kabril donde esta restringidas las subidas, se darían cuenta.

El estado no puede estar ausente”, finalizó diciendo Abálsamo.