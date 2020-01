Otro Super festejo en Termas del Campo: “9F: 8º Aniversario, de lo nuestro lo mejor”

Up Next

Una nueva temporada y un nuevo festejo en Termas del Campo! El domingo 9 de febrero celebramos el 8º Aniversario con un resumen de los mejores eventos de nuestra historia. Haremos un repaso con un Duatlón Rural organizado por Termas, José y Lisandro Fernández Guerrero en representación del segundo cumpleaños del complejo; música en vino con La Macha en honor a los festejos por el tercer y cuarto año, en los que tuvieron lugar los recitales de Abel Pintos y Axel; Kermes por el quinto año de Termas; Malabares y Títeres con “Canapé de Polenta” por el sexto cumpleaños y el Zumbafest en esta oportunidad de la mano de Mónica Knudsen y Lucas Barainca en conmemoración del último aniversario. Para cerrar el festejo la infaltable Fiesta de la Espuma.Para ese día el valor de la entrada será el mismo que el resto de la temporada: $500 adultos; $400 menores, jubilados y residentes de Necochea/Quequén; $250 afiliados a UATRE. Con ese acceso podrán disfrutar de todos los entretenimientos y de una hora más de Termas, ya que ese día funcionará de 9.30 a 20 hs.- A los interesados en el Duatón Rural les informamos que quedan los últimos 100 cupos. El mismo consiste en 30 Km en bicicleta mountain bike por el camino que une Energía con Termas. Una vez realizado eso, serán 10 Km a pie por el mismo camino, puede correrse en forma individual y por equipo, como así también pueden ser femeninos, masculino o mixtos.- Los lugares habilitados para la inscripción son Elite Sport 81 esquina 8, Tri Sport 57 Nº 3043 y 4 Nº 4155. Para quienes no se encuentren en Necochea escribir al mail caroferrero1@gmail.com y si desean obtener más info pueden ingresar al evento de Facebook: Duatlon Rural 8º Aniversario – Termas del Campo.Una vez más nos unen los festejos que se organizan para agasajar al público que nos visita. Todo esto no sería posible si el apoyo y la apuesta continua de la UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores).Agendate: Domingo 9 de Febrero, “9F: 8º Aniversario, de lo nuestro lo mejor“Más info: termasdelcampo.com Tel.: 02262 423795/427087

