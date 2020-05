PARTE POLICIAL

Up Next

ALLANAMIENTO E INFRACCIÓN LEY 23737 Personal de GTO de la Seccional Necochea Primera, en el marco de IPP por AMENAZAS AGRAVADAS, previo recolección de elementos de prueba, diligencio ORDEN ALLANAMIENTO en el domicilio Avenida 43 y 76 de Necochea, donde no se encontraron elementos en relación a la causa, si procediéndose SECUESTRO de Frascos y Caja de Cartón con Cogollos de Marihuana y APREHENSIÓN del morador de la finca (29) por delito INFRACCIÓN LEY 23737. Aprehendido Cumplimentados recaudos Legales. Actuaciones intervención

