PARTE POLICIALES VARIOS

ALLANAMIENTO POSITIVO – SECUESTRO – INF LEY 23737 – Informa Jefe de la Seccional 1era., en relación a “Hurto” de fecha 17/12/19, personal del Gabinete Técnico Operativo de ese elemento habiendo realizado tareas de campo, habiendo juntado pruebas necesarias, solicito Orden Allanamiento, la que otorgada por parte Juzg. Garantías Nro. 01, para el domicilio calle 36 y 77 de Necochea no se encontraron elementos en relación a la causa, si procediéndose al Secuestro Plantas de Marihuana y Aprehensión del morador de la misma por delito Infracción Ley 23737 con Int. UFI Nro. 30 Dpto. Judicial Necochea.- Cumplimentados recaudos.

ALLANAMIENTO POSITIVO – SECUESTRO – INF LEY 23737 – Jefe de la Seccional 1era informa que se solicitó Orden Allanamiento otorgada parte Juzg. Garantías Nro. 02 en I.P.P. caratulada “S/ AMENAZAS AGRAVADAS ” con Int. UFI Nro. 03, para el domicilio del sindicado como autor, en calle 61 y 92 de Necochea, donde no se encontraban moradores ni elementos en relación a la causa, procediéndose SECUESTRO de Plantas de Marihuana Se inician Act. por Inf. Ley 23737 con Int. UFI Nro. 30.

ROBO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA EN FLAGRANCIA – ROBO – Personal del Comando de Patrullas Necochea dando cumplimiento a la orden de servicio en vigencia, es comisionado raiz eventual 911, a calle 93 y Av. 10 esta, donde se estaría asaltando a un masculino.- Constituidos, observan masculino identificado mayor (18) quien indica masculino que lo estaba asaltando al momento del arribo del personal, habiendo extraído arma blanca entre sus prendas .- Escasos metros se identifica masculino quien no portaba arma blanca alguna , si se observa en el suelo a corta distancia de la interceptación cuchillo de 8 cm de hoja, cabo de madera, sin marca visible el cual se secuestra . Se procede a la APREHENSIÓN de masculino identificado (19). Se mantiene comunicación UFI en turno, traslado de causante y secuestro a sede Policial fines recados legales. Asimismo, se hace presente en Dependencia jurisdiccional el ciudadano manifestado haber sido víctima de un ilicito momentos antes, aportando características, vestimenta y modus operandi concordantes con el sujeto Aprehendido, donde al arribo a Dependencia con aprehendió lo reconoce como autor hecho en cercanías del lugar en el cual se desarrollaron los hechos descriptos en primera instancia. Se mantiene comunicación nuevamente con la instrucción, labrando se actuaciones de epígrafe. Interv. UFI nro 30 .-

ALLANAMIENTO POSITIVO – “ROBO ESCLARECIDO” Jefe de la Seccional 2da, informa que a raíz de denuncia de fecha 05 de diciembre 2019 donde se da cuenta de un hecho delictivo en una una finca en construcción, sito en calle 526 al 1300 de Quequen, don de previo a violentar reja trasera le sustraen ropa y herramientas de mano varias. Abocado personal de GTO de ese elemento tras haber realizado tareas investigativas en relacion a I.P.P de mención, por declaraciones obtienen autor del hecho, con amplios antecedentes policiales, ubicándolo en domicilio de calle 525, donde mantiene ocultos elementos sustraidos. Ante ello se solicita UFI NRO 1 Orden de Allanamiento y Secuestro otorgado por S.S. Dr. Jose Guillermo Lludgar Titular Juzgado Garantías Nro. 1 Dpto Judicial Necochea, donde otorgada se lleva acabo con apoyo de personal de GTO 1ra, 3ra, CPN y GAD, se ingreso a domicilio lugar este donde se procede al secuestro de un bolso de viaje color azul con ropa masculina varias, 4 amorriguadores de auto, equipo de música, DVD, borseguies color negro de uniforme de fuerzas policial, una reja de 1,20 mts de alto un metro de ancho, correaje con pistolera de la armada, cinto de misma fuerza (prendas no provista) , cubiertos, siendo estos la totalidad de elementos denunciados en la IPP. Se procede a la aprehensión del sindicado como autor por el hecho de marras trasladandolo junto a los secuestros hasta el asiento de la Dependencia a los fines legales.

Continue Reading