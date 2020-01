PARTES POLICIALES DE ROBO Y OTROS DELITOS.

Up Next

“LESIONES – AMENAZAS AGRAVADAS – TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL” Jefe del Comando Patrullas Necochea, informa que personal de ese elemento dando cumplimiento ordenes de servicio en vigencia a raíz de eventual 911, se comisiona personal a calle 578 al 1700 de Quequen, donde llamante había sido agredida por su pareja. Observando que del domicilio egresa masculino portando en mano arma de fuego, comenzando huida, arrojando arma de fuego vivienda vecina. Masculino perseguido y aprehendido es identificado, mayor de edad (22). Personal en finca donde se descarta arma, entrevistan propietaria quien autoriza ingreso a propiedad, procediéndose al secuestro, ante la misma, de revolver color negro, marca Doberman, no se observa número de serie, con 4 municiones mismo calibre punta hueca.- Se identifica víctima quien presenta reciente golpe sobre su rostro, trasladada a radicar correspondiente denuncia. Se traslada aprehendido y secuestro a Cría. Jurisdiccional. Actuaciones intervención UFI 10, Dpto. Judicial Necochea.

“DESOBEDIENCIA JUDICIAL” Personal del Comando de Patrullas Necochea dando cumplimiento a las Ordenes de servicio en vigencia a raíz de eventual 911, se comisiona a calle 38 al 5800 de esta, donde llamante manifiesta que su ex pareja se encontraba dentro de su vivienda y posee prohibición de acercamiento. En el lugar y con autorización de la moradora se procede a la aprehensión del ciudadano mayor de edad (50). Se constata medida cautelar de prohibición de acercamiento en relación a actuaciones carátulada ” S/ PROTECCION DE VIOLENCIA FAMILIAR” dispuesto por Juz. Familia Dpto Jud. Nec. por un lapso de 90 días (vigente) en un radio de 300 metros. Aprehendido trasladado a cría Jur. Ins. Actuaciones en el epígrafe UFI N 10.

en sus manos un cuchillo de 15 cm aprox. Común de cocina marca tramontina color marrón.- Que el mismo prolifera insultos y ademanes contra personal policial no logrando herir a ninguno, reducido es trasladado a Cría Jurisdicción conjuntamente Secuestro. Act. epígrafe interv. Juzgado Correccional nº 1 Dpto. Judicial Necochea

