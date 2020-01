PARTES VARIOS POLICIALES .

Up Next

autoridad, llevan a cabo actividad de compra ambulante de baterías de automotor, cuyo origen licito no pueden justificar. Inspeccionada la mercaderia, se constata que algunas baterias podrian corresponderse con las denunciadas por ilicitos en las Dependencias de Jurisdiccion, (coincidiendo marca y modelo) motivos por los cuales se procede a su legal secuetro, labrandose acta de rigor, con ingerencia de UFI Nro.2 Dra. Silvia Gabriele del Dpto. Judicial Necochea. Asimismo, se labran actuaciones contravencionales, con ingerencia Juzgado Correccional Nro. 1 del dpto. Judicial Necochea. Actas, vehiculo y secuestro, entregados fCria. 1ra. Fines prosecucion averiguaciones. Amplio. Acta entregada en Cria. Jurisdiccion. ROBO EN FLAGRANCIA Informa el Jefe del Comando de Patrullas de Necochea, que personal a su cargo en el marco de las Ordenes de Servicio en Vigencia, es comisionado raíz de eventual al 911, a calle 79 y 32 esta, donde habría una confrontación. Constituidos, divisan a un grupo de personas, las cuales tienen retenidos 2 sujetos masculinos, quienes momentos antes habrían sustraído teléfono celular a femenina. Se mantiene entrevista con victima, quien sindica a los dos sujetos como autores del hecho delictivo de mención. Se procede a la APREHENSION y traslado a sede Policial de los sujetos identificados, ambos mayores d eedad. Procediendo al hallazgo y secuestro del teléfono sustraído a pocos metros del lugar.- UFI Nro 3. Dr. Sabatini.- COMPARENDO COMPULSIVO” Informa Jefe de la Estación Policía Comunal Lobería, personal de ese elemento, en cumplimiento a las órdenes de servicio en vigencia proceden a identificar en calle Curuchet nro 350 de ese medio a un sujeto masculino, mayor de edad quien cursado por sistema informático pesa sobre su persona un COMPARENDO COMPULSIVO ACTIVO. Solicitado por el Juzgado Correccional nro 1 Necochea.. Siendo trasladado a dependencia. Cumplimentado recaudos legales. Int. Juzgado Correccional 1- dpto judicial Necochea.

AVERIGUACION DE ILICITO (ENCUBRIMIENTO) – INFR. ART. 85 DEC. LEY 8031/73- Personal del Comando de Patrulla Necochea, en el marco de las ordenes de servicio vigentes, son comisionados por la Central 911 a calle 63 y 48 esta localidad e interceptan Pick up marca FORD, color azul, dominio DFP 639, cargada con gran número de baterías, e identifican a sus ocupantes dos masculinos mayores de edad, residentes en el conurbano bonaerense, quien sin poseer autorización municipal ni cumplir con las normas impuestas por la

ALLANAMIENTO POSITIVO – SECUESTRO – INF LEY 23737 – Informa Jefe de la Seccional 1era., en relación a “Hurto” de fecha 17/12/19, personal del Gabinete Técnico Operativo de ese elemento habiendo realizado tareas de campo, habiendo juntado pruebas necesarias, solicito Orden Allanamiento, la que otorgada por parte Juzg. Garantías Nro. 01, para el domicilio calle 36 y 77 de Necochea no se encontraron elementos en relación a la causa, si procediéndose al Secuestro Plantas de Marihuana y Aprehensión del morador de la misma por delito Infracción Ley 23737 con Int. UFI Nro. 30 Dpto. Judicial Necochea.- Cumplimentados recaudos.

