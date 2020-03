PATRULLA RURAL DE SAN CAYETANO ESCLARECE MILLONARIO ROBO DECEREAL EN CAMPO DE LA ZONA.

Up Next

Y por último y más importante en la localidad de azul. Secuestraron las 120 toneladas (120.000 kilogramos) de trigo pan robado, que había sido descargado en el lugar, mas dos armas de fuego, documentación, anotaciones de interés para la causa y telefónica celular. Que el Agente Fiscal a cargo de la investigación del Dpto. Judicial Necochea, dispuso la aprehensión del titular de La Planta Cerealera Azuleña por el delito investigado. Labrándosele al mismo por separado actuaciones por el delito de “TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO (INF. ART. 189 BIS. INC. 2DO. PARRAFO 1ERO. CP).” Pero estas ya con la intervención UFI N° 6 del Dpto. Judicial Azul.

Continue Reading