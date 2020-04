PATRULLA RURAL SAN CAYETANO ESCLARECE ROBO DE CAMION Y CEREAL DE EMPRESA ORENSANA. DESCUBRIENDO LAS MANIOBRAS ILICITAS DE UNA BANDA DE CAMIONEROS QUE OPERABA EN LA ZONA.

Que con esta información, registros fílmicos, placas fotografías, tareas investigativas, y testimonios de testigos obtenidos se logró probar la existencia de una banda integrada por más de 3 personas, que sustrajeron y transportaron el camiones con la carga, sustrayendo la misma y depositarlo en una planta cerealera de la localidad de Quequen. Ante esta información incuestionable, el Juzgado de Garantías 1 a cargo del Dr. Llugdar a requerimiento del Sr. Agente Fiscal Dr. Pierrestegui del Dpto. Judicial Necochea, dispuso orden de Allanamiento para la planta de Cereales del partido de Necochea donde se secuestró la totalidad del girasol sustraído, que había sido descargado en el lugar, mas documentación contundente que confirmo la autoría del hecho en las personas investigadas. Que el Agente Fiscal a cargo de la investigación del Dpto. Judicial Necochea, dispuso la Notificación Formación Causa para con el dueño de la planta por el delito de Encubrimiento, en tanto se hará comparecer oportunamente a los autores del ilícito ante esos estrados, no descartando alguna medida judicial privativa de la libertad para con los mismos. Asimismo Ordenando la restitución del cereal robado, a la empresa denunciante, la cual se efectivo inmediatamente y fue supervisada por el personal policial.-

Ya con esta información más tareas investigativas realizadas por personal del gabinete de investigaciones de esta dependencia, sumado a testimoniales de vital importancia recepcionadas a varios testigos. Se pudo establecer fehacientemente la mecánica realizada en el ilícito, quienes son sus autores, y el posterior destino de la mercadería sustraída. (Ahondando en detalles que no perjudican la investigación se puede informar que los autores, conocían a la empresa de transporte y realizaron averiguaciones sobre la fecha de descarga y tiempo estimado para cometer el atraco, realizando también una vigilancia sobre el chofer de la unidad robada y su compañero para poder uno de ellos cometer el atraco y los vigías mantenerlo al tanto de los movimientos de los empleados de la empresa damnificada). Que también se estableció que estos sujetos también se dedican al rubro del volante (pero al contrario de sus pares, lo usan como pantalla para delinquir perjudicando la imagen de los transportistas de fletes de cereal).

