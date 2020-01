Polémica editorial de Abálsamo este domingo en Ecos Diarios ” hay que demoler el Complejo Casino “.

Una editorial que dará que hablar y posiblemente abrirá el debate al respecto.

” El edificio del casino !!chau…no va más”, este domingo en la editorial política de Ecos Diarios, el periodista Miguel Abálsamo habla del “certificado de defunción del Complejo Casino”, aduciendo que “al Complejo no lo quiere nadie y no interesa como inversión, esto es una realidad, ha llegado la hora de demoler el Complejo, unir esos lotes a la continuidad del Jardin de Rocas, dejar todo ese lugar para el desarrollo como a ocurrido en otros lugares, levantar edificios importantes, caso un hotel de nível y otros emprendimientos”.

En otro parrafo de su editorial manifesta” dentro del proyecto futuro del Complejo se destacan dos sectores, la clásica sala de juego,que tampoco esta en buen estado y el Teatro Autorium.El juego es responsabilidad del estado provincial, tal vez podría funcionar en otro lugar o en un hotel, el Teatro es una verguenza, que ya lo era en los últimos años de la concesión que dejó caer su imagen”.

En otra parte del extenso comentario afirmo..” se efectuó recientemente una operación inmobiliaria por un terreno de 400 metros en calle 87 en 400.000 dólares. Las tierras que ocupa el Complejo con el Jardín de Rocas son más de 12 hectáreas, tomando como valor de referencia tenemos en ese combo territorial un capital ocioso de 120 millones de dólares, una cifra que solucionaría todos los problemas a medida de ir recaudando por la venta”.

Una editorial polémica que seguramente abrirá un debate en la sociedad.

Una propuesta innovadora, que no se había escuchado al momento.