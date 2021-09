Por iniciativa propia, y con apoyo municipal, artista pinta murales en garitas de micros

La quequenense Milagros Losardo empezó con una colorida intervención en la cabina ubicada en calles 521 y 560, a media cuadra de la delegación, para luego continuar en la del semáforo del Hospital Irurzun entre otras que ya están en vista. “Armé el proyecto y me encontré con una gestión que me abrió las puertas para plasmarlo” subrayó la joven, quien recibió los materiales en carácter donativo

Una colorida intervención artística, con mano de obra donada por una vecina de la localidad, se está empezando a observar en las garitas de colectivos de los lugares más emblemáticos de Quequén, comenzando esta mañana por el refugio ubicado en calles 521 y 560, a metros de la delegación. En este marco, el delegado Bernardo Amílcar se acercó para dialogar con Milagros Losardo, artista quequenense que tuvo el gesto de llevar adelante este trabajo gracias a su predisposición. Al respecto, Amílcar señaló que “estamos muy agradecidos con Milagros por esta iniciativa de volcar su arte en las diferentes garitas de micros de Quequén, con el agregado que ella es de acá” para añadir que “nosotros simplemente hicimos los trámites administrativos para que esto se pueda realizar”.





Por último, reconoció que “priorizamos aquellos refugios de mayor utilización, por eso después seguiremos en la parada del semáforo del Hospital Irurzun y después en la de 521 y 554” entre otros que se irán conformando más adelante.

A su turno, Losardo admitió que “esta iniciativa fue más que nada de mi mamá porque yo me tomo mucho el colectivo, y la verdad es que siempre he tratado de hacer murales porque me da bronca que rayen las paredes”.

“Hago esto para que Quequén tenga algo más de color, para que se vea más atractivo para los vecinos” acotó, al tiempo que destacó que “armé el proyecto y me encontré con una gestión que me abrió las puertas para poder plasmarlo, y un anónimo me donó las diferentes pinturas, los pinceles y los acrílicos”.

En el cierre, y sobre la pintura en sí, declaró que “me llama mucho la atención el rostro de las mujeres, su cuerpo, y por eso trato de representar el poder femenino, con la belleza, la fuerza y con colores llamativos, todo para que llame mucho la atención y se pueda ver a lo lejos”.