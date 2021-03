Posse- Abad ,la interna que puede modificar el radicalismo necochense

Por Miguel Abálsamo

El domingo se juega mucho más que una simple interna en la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, no será una más, trae consigo una situación importante que puede cambiar muchas cosas en la UCR. bonaerense, en la propia alianza de Juntos por el Cambio, y en Necochea, donde se esta mirando con expectativa el desenlace.

La coincidencia general, y algunas encuestas, que no son simples de realizar porque votan solamente los afiliados del Centenario partido,dan suma paridad, y desde ambos sectores, Gustavo Posse, intendente de San Isidro y Maxi Abad, diputado provincial, aspirantes a la presidente del Comité provincia BsAs. afirman que tienen leve ventaja cada uno.

Posse centra lo suyo en las zonas fuertes del conurbano bonaerense, y Abad tiene precisamente en nuestra quinta sección electoral un elemento clave, el primero,conocedor y experimentado,ha centrado lo suyo en el acompañamiento de históricos como Fredy Storani, Juan Manuel Casella y una pieza vital, el joven prometedor de un futuro en la UCR. Martín Loustau, quien con su grupo político viene de realizar una elección sorprendente por lo brillante en Córdoba, en una interna nada menos que ante dos pesos pesados como Mario Negri y Ramón Mestre, armando estructura en pocos días y perdiendo por escaso margen en esa provincia que tan bien manejan Negri-Mestre, todo un mensaje de que ,al menos, en Córdoba, miles de correligionarios están buscando cierta renovación con vistas al futuro.

Abad, cuenta con el llamado «aparato «partidario, llevando en su lista once intendentes , en lo que parecía hace meses un trámite sencillo, a medida que fue creciendo el «possismo», se acortaron las distancias y hoy parece, al menos por la información desde adentro de la UCR. , un final parejo.

Si bien ambos sectores apuestan a la reafirmación de la alianza JxC, el sector de Gustavo Posse aspira a encabezar con el radicalismo tanto las formulas de gobernación como presidencial, y la palabra usada permanente es «no queremos ser sumisos al Pro, como fue la anterior gestión radical», apuntando directamente a la cabeza de la lista de Abad, la respuesta es…» no hablaron en su momento, no criticaron cuando debían hacerlo y ahora que el radicalismo comienza a posicionarse comienzan a levantar la mira..», como se dice, elecciones internas en unos días, y cada uno con forma, algo lógico, algo entendible.

Decía Platón , filósofo griego..» el precio de desentenderse de la política es que te gobiernen los que no querés..».

Cuando uno se afilia a un partido político tiene derechos y obligaciones, derecho de ser candidato,derecho de protestar, críticar, y obligaciones, una de ellas es participar, cuando uno es afiliado debe votar en una interna, no puede permanecer indolente, en el cuarto oscuro el domingo el afiliado radical tiene la fuerza del voto.

¿Qué puede cambiar un triunfo de Posse o Abad en Necochea?

Mucho.

Se puede descontar que Abad ganaría en nuestra ciudad por un hecho claro, los dirigentes del Comité que preside todavía el doctor Damían Unibaso, y el nuevo Comité que presidirá el doctor Alberto Esnaola, juegan con el diputado Abad, además de figuras como el ex intendente doctor Molina, el ex candidato a intendente, Gonzalo Diez, ergo, el aparato partidario esta alineado, hecho importante pero no determinante.

No hay una estructura orgánica con Posse pero si dirigentes que individualmente han expresado su voto, el dirigente quequenense Pedro de Ilzarbe, Sebastían Sarasibar, Sebastían Ebi, Miguel Nasso, y una serie de afiliados que hacen mutis por el foro sin definir su idea, pero pueden pesar cuando vayan a votar junto a sus silencios, y un dirigente que juega con Posse, por su lealtad a Fredy Storani, nada menos que Pedro José Azcoiti.

La elección, en caso de triunfar Posse en provincia, producirá un cambio en el distrito de Necochea en la situación interna del radicalismo, habrá un movimiento de fichas en el ajedrez, muchos que permanecen a la espera, otros que juegan tibiamente su voto sin el atrevimiento a la militancia , saldrán el día después envalentonados, de ganar Posse será una derrota dura para el Comité radical que se esta yendo pero esta presente,,y el Comité radical que no asumió pero ya es conducción.

Luego de la elección del domingo comenzará la carrera definitiva por las candidaturas a concejales de la UCR. (Maizzani, Diez, Sarasibar, De Ilzarbe y algunos anotados más), si tiene el paraguas protector de Abad será más simple, si el conductor es Posse, todo se puede horizontalizar .

No es una interna más la del domingo próximo.

Según el resultado, habrá un distinto día después, a no dudarlo, y no sólo repercutirá intra muros sino también en la alianza JxC.