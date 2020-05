PRÉSTAMO DE CONTINGENCIA ENDEMIA COVID 19 con el 0,5% de interés en 12 cuotas.

Se pone en conocimiento de nuestros afiliados (activos y pasivos) que la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, a través del Fondo de Ayuda Financiera, pone a disposición una ayuda económica de carácter especial, con el único fin de colaborar ante la situación global que afrontamos como consecuencia de la declaración de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio con motivo de la pandemia COVID-19 (Decreto 297/20 prorrogado por Decreto 408/20).

Dicha ayuda consiste en $10.000 a pagar en 12 cuotas mensuales y consecutivas – con un interés mensual del 0.5%-, para aquellos afiliados que presenten deudas de alquiler, expensas o impuestos (arba, municipal, luz, gas y agua), las que deberán ser acreditadas mediante documentación fehaciente.

La solicitud del mismo se tramitará UNICAMENTE VIA ONLINE (https://prestamosweb.cajapolicia.gob.ar/), sin excepción.

Se les recuerda a todos los afiliados que la tramitación del presente no altera ni modifica el préstamo personal que ya tuvieran vigente, ni impide su tramitación.

Documentación personal a presentar Activos (Personal policial en actividad)

Foto DNI (Anverso y Reverso)

Constancia de CUIL

Constancia de CBU

RECIBO DE HABERES (Mi Portal, descargado sin contraseña )

) CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS (SUSCRIPTO POR TITULAR DE DEPENDENCIA)

DOCUMENTACION DE DEUDA *

Documentación personal a presentar Pasivos (Jubilaciones, Retiros y Pensiones)

Foto DNI (Anverso y Reverso)

DOCUMENTACION DE DEUDA *

* Documentación fehaciente que acredite deudas en impuestos (Arba, Municipal, Luz, Gas, Agua), alquileres (contrato de locación, junto con detalle de deuda suscripto por inmobiliaria y/o propietario) y expensas (factura mensual con el detalle de deuda).

La solicitud web que estará disponible a partir de mañana, podrá ser completada por la terminación de Documento Único de Identidad (DNI) de acuerdo al siguiente esquema:

Martes 28/4 documentos terminados en 9 y 0

Miércoles 29/4 documentos terminados en 8 y 1

Jueves 30/4 documentos terminados en 7 y 2

Viernes 1/5 documentos terminados en 6 y 3

Sábado 2/5 documentos terminados en 5 y 4

Domingo 3/5 documentos terminados en 0-1-2-3-4

Lunes 4/5 documentos terminados en 5-6-7-8-9

El jueves 7 de mayo se reanuda la misma secuencia.

RECUERDE QUE: es para aquellos afiliados que presenten deudas de alquiler, expensas o impuestos (arba, municipal, luz, gas y agua), las que deberán ser acreditadas mediante documentación fehaciente.

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES AL CONFECCIONAR LA SOLICITUD

PREGUNTAS FRECUENTES



1. ¿Cómo tramito el préstamo de contingencia Covid-19?

La tramitación del mismo es UNICAMENTE on line, ingresando a https://prestamosweb.cajapolicia.gob.ar/. Una vez descargada la solicitud completa se deberá enviar UN SOLO EMAIL TODA LA DOCUMENTACIÒN requerida en el punto 3 al siguiente mail: prestamosweb@cajapolicia.gob.ar.



2. ¿Qué casos contempla este préstamo?

Aquellos que poseen deudas acreditables de impuestos (ARBA, Municipal), servicios básicos (luz, gas y agua donde la factura especifique CON DEUDA), alquiler de vivienda única (contrato de locación donde acredite que el inquilino es el solicitante del préstamo y detalle de deuda expedido por la inmobiliaria o el locador) y expensas (factura mensual donde conste la deuda).



3. ¿Qué documentación necesito?

Si soy personal activo debo adjuntar:

• PDF de la solicitud que completé vía on line.

• DNI

• Recibo de haberes de Mi Portal (sin suspensión de haberes y que no presenten Quiebra y/o Amparo Judicial), descargados sin contraseña

• Constancia de cuil

• Constancia de CBU

• Certificación de servicios suscripta por el titular de la dependencia

• Documentación fehaciente que acredite las deudas identificadas en el punto 2.

Si soy beneficiario debo adjuntar:

• PDF de la solicitud que completé vía on line.

• DNI

• Documentación fehaciente que acredite las deudas identificadas en el punto 2.



4. ¿Cuál es el monto que se otorga?

Se otorga $10.000 (diez mil pesos)



5. ¿En qué casos NO se aceptará el tramite?

NO se aceptará el trámite en caso de no encontrarse cumplimentado todo lo requerido en el punto 3.

No se tomarán en cuenta deudas generadas en tarjetas de créditos ni otros servicios que no sean los detallados en el punto 2.



6. ¿Cómo se cuál es la fecha de cobro?

La misma será notificada al correo electrónico consignado en la solicitud de préstamo.



7. ¿Cómo se percibe?

UNICAMENTE a través de transferencia bancaria (CBU).



8. ¿Puedo solicitar el préstamo de contingencia si ya poseo un préstamo del FAF?

Puede tramitar el préstamo de contingencia, aunque posea un préstamo personal del FAF.