PROBLEMAS EN PLUSMAR CON LA ENTREGA DE ENCOMIENDAS

Quiero hacer una denuncia pública. Es una vergüenza lo que hace Plusmar acá en Necochea, desde marzo que tienen las encomiendas en los depósitos y no las entregan. Estoy totalmente de acuerdo con la cuarentena pero me parece una falta de respeto que me retengan las cosas. Tranquilamente podrían organizar un día en la semana para hacer entrega de todo lo que tienen guardado, muchas cosas son con fecha de vencimiento. Se pueden tomar todas las medidas correspondientes pero que hagan entrega de las encomiendas que tienen en el depósito desde marzo. Lo quiero hacer público porque vamos a la terminal y nadie te da un teléfono, un contacto para tener noticias de tus cosas. Una vergüenza. Desde ya muchas gracias. Sólo quiero lo que me pertenece. Saludos cordiales.