Programa “Cerrando la Mañana”

Este miércoles, vuelve al aire por FM.La Radio 93.5, “Cerrando la Mañana”, programa que se emite de lunes a viernes de 11 a 13 con la conducción de Miguel Abálsamo, luego de una semana donde la emisora decidió no emitir la programación bajo el lema “Quedate en casa”,apoyando el esfuerzo de una sociedad ante la pandemia del Coronavirus. Junto a Abálsamo estarán en la mesa la voz de Graciela Serrano, la presencia periodística de Ivan Sureda, y el móvil de Walter Baños con los aportes vía telefónica de Rubén Miraglia y Horacio Castelli y el manejo técnico de Carlos Ialea en los controles .

