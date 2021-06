¿Quequén es la ciudad del «no»de algunos de sus habitantes»

Parece de ciencia ficción, alg o que no se puede entender.

Algunos grupos de la localidad de Quequén se oponen a la modernización ,reparación y obras públicas en la zona de su playa.

Es de no entender.

En estos tiempos difíciles de Pandemia, donde todo cuesta el doble, y cada obra pública se hace dificultosa, el Municipi o de Necochea planifica la realización de cuadras de vereda en la hermosa zona de « Pinocho», algo así como 600 metros, con colocación de bancos, pinturas en la zona y otras necesidades que siempre requiere el vecino quequenense .

Sin embargo, aunque usted no l o crea, algunos vecinos se reu nen para evitar las obras.

La Quequén del «NO» aparece co n la negatividad a flor de pie l.

¿Que piensan los habitantes de l vecino lugar, están todos de acuerdo a que no se hagan obr as?

¿Que finen anti-Quequén persig uen algunos, que son minoría pero quieren imponer condicion es y pretenden hablar por todo el habitante de Quequén, algo más de veinte mil habitantes?

«Pedimos obras, nos traen obra s, cuando traen obras algunos dicen NO ,como se entiende todo esto». decía a este medio un veterano quequenense, sin partido político , simplemente un vecino.

Dicen que así como hay un grup o destinado a no hacer obras en Quequén, también hay otros que quieren el «si» a las obras, y no sería lejana la posibilidad de que ,cansados de los que no quieren que hagan nada, comiencen a salir publicamente en defensa de su querida localidad.

Otro vecino, muy enojado, que pidió reservar su nombre dijo en forma tajante » aca parece que hay un negociado, o algo r aro de algunos pequeños grupos para que la obra no se haga, tal vez haya plata en juego, quieran que lo haga una empresa privada, no se…me huele raro, quisiera saber los nombres de las personas que andan detrás de todo esto».

Es de esperar que el pueblo de Quequén no siga perdiendo pos ibilidades, que tengan sus obr as,a pesar de algunos opositor es que tal vez quieran llevar esas obras a Necochea, la verdad, uno no es mal pensado, pero cosas raras están pasando, hay que ver quien maneja ,detrás de bambalinas esto que esta sucediendo.