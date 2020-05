Quienes reciben la AUH no pueden obtener el Plan Más Vida

Up Next

En el caso de que el subsidio sea para futuras madres, éstas deben llevar el DNI y certificado de embarazo con fecha probable de parto. También se tiene que presentar la Certificación Negativa de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), un documento que constata que no se cobran beneficios de dicho organismo.

Es un plan que apunta a la asistencia a embarazadas y grupos familiares con niños que aún no están en edad escolar. Se les entrega una ayuda económica mensual destinada a la compra de leche mediante la transferencia del dinero a una cuenta el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que tiene su correspondiente tarjeta de débito para efectivizar las compras, conocida como la Tarjeta Visa Alimentos.

Por otra parte, se indicó que quienes reciben estos dos beneficios mencionados anteriormente, no podrán sumar el Plan Más Vida que está destinado a familias en condiciones de vulnerabilidad social, embarazadas, madres en período de lactancia y niños hasta los seis años.

La Secretaría de Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad, a cargo de Sandra Antenucci, informó que quienes no han recibido la tarjeta del Plan Alimentar debido a la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional en torno a la pandemia Coronavirus COVID-19, recibirán el depósito del dinero en la cuenta de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

