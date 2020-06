Quiero despedir un amigo

Hoy quiero despedir a un amigo, a un hombre de bien, honesto de palabra y convicciones, a un radical de pura sepa, que fue quien me incentivo a militar en política, junto con otros amigos, Miguel Arrizubieta, Daniel Barayazarra, los Tarzo, Jorge Covian, Amilcar Stefen, Eduardo Darguibel, Alberto taarnnig, Néstor Rodas Ricardo peñalva y muchos más que ya no recuerdo los nombres.

Algunos ya no están.

Todos los acompañamos en la aventura de las internas, muchas veces pícaras por el oficialismo de turno del comité.

También Benito supo usar su picardía, cuando una madrugada lista en mano y con escribano presentó lista y nos quedamos con el comité, pensando que no había internas y el acuerdos de cúpulas así lo tenía cerrado…… Benito se los desbarató.

Durante su gestión al frente del comité emiliano abasalo, organizo la visita de Raúl Alfonsín, en su último acto en la vía pública en Necochea, allá por febrero del 97.

También por primera vez visito un intendente peronista el comité radical, el Dr municoy…..un adelantado Benito, de los tiempos que vendrían…

Solía repartir las minutas de prensa en bicicleta, a cada medio….

En su carpintería era su despacho y señores diputados tenían que ir hasta ahí a verlo, siempre pantalón de grafa, camisa y gorra.

Y su eterna citroneta naranja, que la anduvo mientras pudo manejar…

Nosotros jóvenes idealistas lo seguíamos, porque efectivamente predicó como vivió.

Nos marco, a todos, con su intransigencia y con su lealtad.

Gracias don Benito Martinez por todo lo que nos enseñaste.

Dios ilumine tu camino a la eternidad.

Con mucho respeto y cariño. Gustavo Florentín