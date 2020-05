Realizan obras de bacheo y arreglos pluviales en la ciudad

Up Next

Por otra parte, estableció que “también estamos continuando con obras pluviales en 55 y 78, haciendo cámara de enlace para conectar los pluviales y hacer los sumideros”, a lo que agregó: “Además empezamos con un pluvial la semana anterior y continuamos en la presente en 62 entre 87 y 91, y de 89 a 91 encontramos caños tapados, así que levantamos la cañería y limpiamos para que esa zona no se inunde”.

Las cuadrillas municipales de la Secretaría de Planeamiento no se detienen en sus tareas sobre el núcleo Urbano, y esta semana avanzan los trabajos en cuestiones de bacheo y pluviales, tanto en Necochea como en Quequén.

Continue Reading