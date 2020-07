Realizan una forestación de 3 mil ejemplares en sectores del Parque Miguel Lillo

Up Next

Dicho rodal “estuvo forestado con una especie que no se adaptó, con el tornado de 2006 se cayó, se hizo tala rasa y vamos a implementar ahora la reforestación”, aclaró la ingeniera, para añadir que “estas 4 hectáreas van a ser reforestadas con dos especies de ciprés, una especie de pino, álamo y aguaribay. Son alrededor de 2500 plantas”.

Continue Reading