Reunión entre Salud y el HCD por posible recepción extra hospitalaria de pacientes COVID-19

Previo a la sesión del Concejo Deliberante, parte del equipo de Salud evacuó varias dudas de los ediles con respecto al convenio solicitado por Provincia en cuanto a la disposición de camas extra hospitalarias en nuestra ciudad para pacientes leves de coronavirus.

En torno al convenio que solicitó el gobierno provincial a la comuna necochense en relación a las camas extra hospitalarias para pacientes con COVID-19 de otras localidades, esta mañana se realizó una reunión en el Concejo Deliberante –previo a la sesión del mismo- entre los ediles y parte del equipo de Salud, encabezado por la secretaria de la dependencia, Ruth Kalle, a fin de evacuar dudas.

Junto a Kalle, concurrieron al HCD el director del Hospital municipal, Dr. Gabriel González, y la infectóloga, Belén Irungaray. Luego del encuentro con los ediles, fue Ruth Kalle quien señaló que “vinimos a explicar de qué se trata el convenio que Provincia solicitó en relación a las camas extra hospitalarias y fue un encuentro ameno, donde se evacuaron dudas y ahora los concejales tienen muchos elementos para tomar una decisión en relación a la propuesta”.

“La preocupación de ellos –continuó la funcionaria- es la que tenemos todos, que es cómo cuidar mejor la salud de los ciudadanos del distrito, que es por lo que trabajamos todos los días. Ellos tienen la función de legislar, controlar y estar al tanto de las políticas sanitarias y de otro orden para seguir cuidando a la población”.

Sostuvo a su vez que “el miedo es esto que empezó a circular ayer de que va a venir mucha gente contagiada a contagiar al necochense. Justamente esta no es la idea”, e incluso aclaró que “una duda que surgió es que si viene alguien contagiado de otro lado, me va a ser retroceder en mi fase, pero esto no es así, en realidad, los contagios autóctonos (que son los que se dan localmente) son los que hacen retroceder de fase”.

Por consiguiente, la secretaria de Salud afirmó que “esto es entrar en una red solidaria, que también hay que pensar que a nosotros nos puede pasar de requerir otros hospitales provinciales y nacionales de mayor complejidad, que de hecho se requiere todo el tiempo”, en referencia a otras patologías.

En tanto, durante el diálogo con el cuerpo deliberativo, el Dr. Gabriel González, explicó con claridad que el tratamiento extra hospitalario para casos leves (que dispondría de 30 camas) “simula un aislamiento domiciliario”, del cual se requiere un monitoreo constante, pero no necesariamente un médico al lado del paciente las 24

Incluso, también se aclaró que estos centros de aislamiento de modalidad hospitalaria no recibirán a personas mayores de 60 años ni pacientes con enfermedades previas: diabéticos, con enfermedad cardiovascular; con enfermedad respiratoria crónica; con insuficiencia renal; con cirrosis; como tampoco a embarazadas, pacientes inmunosuprimidos, con neumonía, hipoxemia u otros criterios de riesgo o internación.