ROBO CALAMITOSO EN MAR DEL PLATA , SE PRODUCEN ALLANAMIENTO Y DETENCIÓN CON COLABORACIÓN DE ESTA JEFATURA DEPARTAMENTAL

La Jefatura Departamental Necochea informa, respecto a hecho del pasado 22 de Abril, ocurrido

en la ciudad de Mar del Plata, en horas de la tarde dos sujetos aprovechándose de la mayor

situación de la vulnerabilidad existente en toda la comunidad por la pandemia del Covid-19 y de la

edad de la víctima (96 años de edad), simulando uno de ellos, telefónicamente, ser su sobrino

nieto engañó a la moradora logrando que la misma le permitiese el ingreso a la casa al otro

individuo quien, tras forzar unas cajas metálicas, le sustrajo U$S 12.000, $70.000 y alhajas. El

trabajo de investigación conjunto de los funcionarios de Comisarías de Mar del Plata DDI, Policía

Científica y Personal de esta Jefatura Departamental Necochea, permitió que el Fiscal Dr.

Mariano Moyano solicitase la detención del sujeto sindicado como autor del hechos de mención,

acusado de ser el sujeto que accedió a la vivienda. Asimismo y durante el allanamiento de la

vivienda donde residía el imputado, ubicada en la avenida Jara de la ciudad de Mar del Plata, los

funcionarios policiales procedieron a secuestrar $60.000, dólares y alhajas, asi como también

diversos aparatos celulares y chips de telefonía.

El sujeto detenido, fue alojado en la Unidad Penal 44 de Batán y se le imputo desde la Fiscalía N°

13 el delito de Robo Calamitoso.



Asimismo se determinó la participación del sindicado en otros hechos de similar modus operandi

ocurridos no solo en esa ciudad, sino también en las localidades de General Alvarado y Necochea,

por lo que esta Policía esta investigando hechos de sucedidos en esta ciudad que

podían tener relación y hasta sindicarse la autoría del mimo sujeto. .

Por lo que se aconseja desde esta Jefatura Departamental a las personas mayores que reciban

cualquier tipo de comunicación telefónica en las que se les requiera la entrega de dinero,

documentación, bienes, etc., ya sea por una disposición bancaria y/o por cualquier otro tipo de

situación, que inmediatamente finalicen la llamada y se comuniquen al 911 así como también con

algún familiar o allegado. Se sugiere especialmente a las personas mayores que no permitan el

acceso a su vivienda de individuos desconocidos