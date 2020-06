ROBO EN NECOCHEA Y LO ATRAPARON BS.AS.

Up Next

El primero de los casos, ocurrió el 31 de julio y fue caratulado “robo agravado por el uso de arma de fuego cuya actitud para el disparo no ha podido ser acreditada”. Al día siguiente, el 1 de agosto, perpetró un robo en grado de tentativa y otro caratulado como “robo”. El últimos de los casos de los que se les atribuye fue en la jornada del 3 de agosto cuya figura penal fue “robo agravado por el uso de arma de fuego cuya actitud para el disparo no ha podido ser acreditada”.

