Rojas: “El trabajo del equipo de Salud va dando sus frutos porque tenemos casi controlado este brote”

Up Next

Y culminó: “Tenemos un interrogatorio dirigido, es decir que no se hace cualquier pregunta, para tener datos que nos permitan armar el mapa epidemiológico, y en ese sentido entendemos que solo con la verdad de la gente vamos a llegar hasta el último nexo”.

Tras admitir que “se están ejecutando las acciones penales” para quienes ingresaron el virus a la ciudad y no guardaron cuarentena obligatoria, el máximo mandatario declaró por último que “nos preocupa y ocupa detener definitivamente este brote y atender la cuestión sanitaria”.

El jefe comunal y la secretaria de Salud, Ruth Kalle, brindaron una nueva conferencia de prensa donde fueron positivos aunque cautos ante el ingreso del covid-19 a la ciudad provocado por una persona que vino de CABA y no hizo cuarentena. Hay 22 casos confirmados y se está a la espera de más resultados. Mientras, se arma el mapa epidemiológico para dar hasta con el último eslabón

Continue Reading