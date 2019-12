Rojas: «Esto debe ser un antes y después para generar el cambio que precisamos en el distrito»

El jefe comunal indicó que «va a ser un lugar para disfrutar con la familia, como lo hago hoy yo con mi madre, mí señora y mis hijas», para sostener que «será un hermoso lugar turístico, para recibir a quienes eligen Necochea», para finalizar diciendo que «muchas veces escuchamos a los turistas decir que no hay nada para hacer cuando el día no es de playa… bueno, acá tenemos algo para mostrarles y para que vengan a disfrutar».

