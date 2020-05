Rojas pidió “responsabilidad” al usar redes sociales y no estigmatizar a contagiados 28 mayo, 2020 264

El intendente solicitó a la población que se informe por medios oficiales y no en grupos o redes sociales “para que no haya mala información y no estigmaticemos a la persona que hoy tiene COVID-19 positivo”.

El intendente municipal, Arturo Rojas, solicitó hoy a la población “responsabilidad” en el uso de las redes sociales y no estigmatizar a la vecina que ayer dio resultado positivo de Coronavirus, en el marco de una conferencia de prensa junto a la secretaria de Salud, Ruth Kalle; de Gobierno, Jorge Martínez; y Matías Sierra, subsecretario de Inversión y Desarrollo Productivo.

Al referirse al caso conocido ayer, Rojas recordó que “llevábamos poco más de 60 días sin casos positivos y eso tuvo que ver con las medidas y la responsabilidad social”, puntualizando que “sabíamos que en algún momento iba a parecer otro caso, como lo veníamos diciendo, porque la pandemia se iba a trasladar a localidades del interior”.

El intendente llevó tranquilidad a los vecinos y sostuvo que "queremos que los vecinos sepan que tienen una enorme responsabilidad en el uso de las redes sociales, para que no haya mala información y no estigmaticemos a la persona que hoy tiene COVID-19 positivo".

“Muchas veces, esa estigmatización social hace que la persona tenga más angustia por los comentarios en las redes sociales que por la propia enfermedad”, explicó, para reconocer a los medios de prensa y destacar que “les agradezco a ustedes que son quienes transmiten la información oficial de manera responsable y por eso le pedimos a la gente que se informe por ustedes y no por las redes sociales, que a veces circulan WhatsApp o audios en los grupos que no son correctos”.

Consultado sobre los pasos a seguir por parte de las autoridades respecto a las actividades que hoy están habilitadas, afirmó que “mañana nos volveremos a reunir con el Comité de Crisis-Emergencia y estamos evaluando nuevas medidas”.

“Veníamos de una etapa de flexibilización en algunas actividades y comunicaremos en el momento adecuado si se toma alguna determinación de retroceso o no de alguna actividad”, dijo, apuntando que “también comunicaremos las determinaciones que se irán tomando en el transcurso de las próximas horas”.

Además, profundizó que “se está evaluando permanentemente (la flexibilización) y que en algún momento determinado, con el trabajo de cada Comité se puede retroceder en algunas cuestiones. En principio vamos a dejar en pausa el pedido de nuevas flexibilizaciones de diferentes sectores y en el caso de que tengamos que retroceder en alguna cuestión lo comunicaremos de la misma manera”.