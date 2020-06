Rojas recibió a comerciantes, aseguró entenderlos y adelantó que le presentará el mapa epidemiológico al gobernador Kicillof

Up Next

Para finalizar, el máximo mandatario les adelantó que “el miércoles me reuniré con el gobernador Kicillof y sus ministros, y tendremos que demostrar que hasta acá llegamos, que cortamos la circulación del virus y que lo tenemos encapsulado”.

A continuación, el Intendente manifestó que “estamos armando el mapa epidemiológico para saber hasta dónde se nos extendió el virus, y en este aspecto estamos esperando 37 resultados más los que estamos enviando” y aseguró enseguida que “es lamentable, pero sino tomamos algunas medidas, estamos a un paso de que el virus se propague a circulación comunitaria, y ahí es donde pasaríamos a la fase que tiene el conurbano y que es lo que no queremos”

“No estamos en contra de ustedes sino que estamos a favor de todos, y coincido que es injusto que paguen justos por pecadores” esgrimió el jefe comunal, para agregar que “de hecho, habíamos elevado más protocolos porque hay otros que aún no tienen habilitación por parte de Provincia, como es el caso de los gimnasios”.

El intendente municipal, Arturo Rojas, recibió en el Salón de Actos del municipio a comerciantes autoconvocados que se acercaron parta pedir explicaciones dada la situación actual que no les permite trabajar y abrir sus puertas. En la oportunidad, el jefe comunal los escuchó atentamente para luego recordarles que hay una legislación vigente proveniente desde Nación, que en nuestro medio hubo que volver algunos pasos hacia atrás dado el ingreso del virus Covid-19 a la ciudad y que el miércoles que viene tendrá una reunión en persona con el gobernador Axel Kicillof donde llevará el mapa epidemiológico que, tal vez, permita rever otra vez la situación.

El Intendente mantuvo un encuentro con comerciantes autoconvocados que se acercaron al municipio a pedir explicaciones ante la medida de volver hacia atrás tras el ingreso del Coronavirus a la ciudad. “Coincido que es injusto que paguen justos por pecadores, pero si no tomamos medidas estamos a un paso de pasar a la fase del conurbano y de que el virus se propague en circulación comunitaria” explicó el jefe comunal tras escuchar cada reclamo

Continue Reading