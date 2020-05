Rojas se reunió con concejales por nuevos protocolos a implementar

Up Next

Además, no descartó el hecho de ampliar la flexibilización en otros ámbitos, al remarcar que “está la posibilidad de extender algunos rubros como el gastronómico para el fin de semana”. En fin, “fue un pantallazo general con los problemas diarios que se van suscitando con esta pandemia que es muy dinámica, y día a día tenemos que ir ajustando distintos controles”, manifestó.

Por otra parte, se trató sobre “cuál va ser nuestra postura respecto de los hoteles, tratando de activar nuevamente el funcionamiento de los mismos”, aseveró, para agregar que “además les planteamos que a pedido de mucha gente, estamos trabajando sobre el protocolo de los trabajadores domésticos, tanto para cuidados como para limpieza de casas, ya que se van dando inicio a algunas actividades y gente que no puede estar en sus casas necesita de este servicio”.

