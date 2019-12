Rojas solicitó compromiso ciudadano en la inauguración del salón de fiestas del Círculo de Jubilados

Up Next

“Si en cuatro años pudimos transformar y lograr que el puerto llegue a ser el más profundo de la República Argentina, generando inversiones y trabajo, cómo no vamos a poder sacar a Necochea adelante” cerró la máxima autoridad del distrito. A su tiempo, Arano agradeció la presencia de Rojas, al acentuar que “esto va a quedar en la retina de todos nosotros, porque además es la primera vez que un Intendente se acerca a este lugar”.

Y continuó: “Ustedes saben que estamos en una situación de crisis, pero esta crisis tiene que ser una oportunidad. Y esta vez siento, y muchos también me lo hacen llegar, que cuando los vecinos votaron en esta ocasión no solo pusieron un voto de esperanza, sino que también pidieron ser parte del cambio, con ganas de colaborar”.

El jefe comunal, además de brindar su alocución ante un salón colmado, participó del tradicional corte de cintas, acompañado por el presidente de la institución, Horacio Arano. Asimismo, recorrió las novedosas instalaciones y dialogó con los vecinos. “Es un honor que me hayan invitado a participar de este día tan importante para ustedes, que con mucho esfuerzo y sacrificio pudieron levantar este salón que seguramente podrán disfrutar junto a sus familias” enfatizó Rojas.

