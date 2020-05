Rompieron el techo para robar: fueron detenidos por la DDI

Up Next

En el lugar se secuestro un equipo de música marca Sony color gris, un parlante, una pala de punta, una pala ancha, un martillo, herramientas de mano. Una vez labradas las actuaciones, el fiscal Dr. Pierrestegui ordenó la formación de una causa penal por el delito de robo y alojamiento de los imputados –cuyos datos no trascendieron, serán indagados a través del sistema de video conferencia implementado en razón a la pandemia de coronavirus Covid19.

