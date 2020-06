Schuenemann será el nuevo delegado de Juan N. Fernández

Temporalmente y en reemplazo de Héctor Pacheco, actual titular de la dependencia. El traspaso de las funciones se genera por algunos problemas de salud del funcionario saliente.

A partir del día de la fecha, Guillermo Schuenemann, actualmente desempeñándose como coordinador en todo lo referido a las políticas que la comuna articula en las localidades del interior, se hará cargo de la Delegación de Juan N. Fernández en reemplazo de Héctor Pacheco, quien deja la función momentáneamente y por recomendación médica.

Con respecto a esta modificación en el organigrama, el primero de los involucrados señaló: “Voy a cubrir en forma transitoria a Héctor Pacheco, quien ha hecho un gran trabajo, pero tenemos que priorizar el tema de la salud. Una vez que evolucione y veamos cómo se recupera, seguramente volverá a su lugar de trabajo”.

Por su parte, el funcionario saliente afirmó que esta solución fue convenida en la mañana de hoy junto al Intendente Arturo Rojas, y agregó: “Lamentablemente, mi salud no me permite seguir en funciones, por lo menos por ahora. El médico me pidió que dé un paso al costado por el momento, aunque seguiré colaborando porque quiero mucho a mi pueblo”.