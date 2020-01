SE BUSCA A PERALTA JUAN MANUEL, de 16 años Y EBA NAHIARA AYELEN, de 16 años

Up Next

Dirijo a Ud. la presente en relación a Actuaciones Complementarias en P.P. Nro. 0017096/2020 caratulada “AVERIGUACION DE PARADERO – DTE. QUINTEROS SILVIA ADELINA – CTES. PERALTA JUAN MANUEL – SEBA NAHIARA AYELEN (menores)”, en trámite por ante la Ayudantía Fiscal Laprida, a cargo del Dr. ALEJANDRO H. BRAGA, dependiente de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nro. 07 a cargo del Dr. CHRISTIAN URLEZAGA, sede Olavarría del Departamento Judicial de Azul, a los fines de solicitarle quiera tener a bien informar a toda la población que se requiere especial interés en la búsqueda de los menores causantes PERALTA JUAN MANUEL, argentino, de 16 años de edad, instruido, soltero, estudiante, domiciliado Lavalle N° 626 esta, F.N. 14/01/1969, D.N.I. N° 44.535.264. Contextura física delgado, 1,70 de altura, cabellos cortos, rubios, ojos azules, no tatuajes, quien vestía malla de color rojo, musculosa camuflada en tonos azul, celeste y blancos, mochila negra y zapatillas negras; y SEBA NAHIARA AYELEN, argentina, instruida, de 16 años, soltera, estudiante, domiciliada en Mariano J. Pereyra N° 1660 esta, DNI N° 45.459.708, F.N: 22/11/2003. Contextura física pequeña, entre 1,55 y 1,60 de estatura, cabello largo, ojos verdes, castaño oscuro, tez blanca, no tatuajes, de quien se ignora su vestimenta al retirarse del domicilio. Dejando constancia que los mismos habrían sido vistos en esta ciudad. Se remite fotografía de los menores.-

Continue Reading