Se habilitan algunas actividades acuáticas para este fin de semana largo

Un decreto firmado por el intendente Arturo Rojas, permite la práctica de surf, bodyboard y kitesurf desde mañana sábado y hasta el lunes 25 de mayo, inclusive, desde las 9 y hasta las 16, respetando distintas medidas de seguridad.

Mediante un decreto firmado esta tarde por el intendente, Arturo Rojas, quedaron habilitadas algunas actividades acuáticas que, a modo de prueba, podrán practicarse desde este sábado 23 y hasta el próximo lunes 25 de mayo, inclusive, únicamente en el horario de 9 a 16.

Según afirmaron desde la Dirección de Deportes municipal, a cargo de Adrián Buño, las actividades permitidas serán surf, bodyboard y kitesurf en dos distintas ubicaciones: a lo largo de la playa de Quequén y, en Necochea, desde la Escollera Sur hasta el comienzo del Parque Eólico, antes de Punta Negra.

Los deportistas, que solo podrán ser residentes de nuestro distrito, deberán adoptar las medidas de seguridad que se detallan a continuación:

• Respetar el distanciamiento social, tanto en el agua como en estacionamientos o el traslado a la playa.

• No provocar aglomeraciones: estacionar respetando distancias, cambiarse en el propio vehículo, no reunirse.

• Mantener distancia mínima de diez (10) metros en el mar.

• Dirigirse al domicilio apenas terminada la práctica deportiva. No llevar familiares ni amigos, ni hacer “día de playa”.

• No fomentar esta medida en redes sociales, para evitar incentivar la llegada de turistas.