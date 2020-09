Se infraccionó a más de 10 comercios que no cumplían con las medidas sanitarias

A través de estrictos controles que ejerce el municipio por la Fase 4 de la cuarentena, se labraron actas de infracción a comercios que no respetaban el uso del tapaboca o alcohol en gel durante la atención.

En el marco de la Fase 4 de la cuarentena en el distrito, el municipio realiza estrictos controles, tanto en la parte recreativa como comercial, y en este sentido se labraron más de diez actas de infracción durante los últimos días a dueños de comercios o personal de los mismos por no respetar las medidas de higiene al atender al público.

En relación a ello, brindó precisiones el subsecretario de Ordenamiento Urbano y Fiscalización municipal, Walter Calabretta, quien describió que “se estuvieron ejerciendo una serie de controles bastante estrictos en lo que tiene que ver con los comercios en las distintas zonas de la ciudad y en tal sentido, si bien se ve mayormente cumplimiento en gran parte de los vecinos, se labraron más de diez actas de infracción a comercios”.

Amplió el funcionario que se debió “mayormente a la falta de uso de tapabocas de los dueños o del personal de cada uno de los comercios infraccionados, o también por falta del alcohol en gel, que son las medidas elementales que se vienen exigiendo desde el municipio. Son básicas y conocidas por todos, pero en algunos comercios no están dando cumplimiento con eso, con lo cual el área de Control Urbano se ha puesto firme en ese sentido”.

“Valorando que la actividad comercial no se ha resentido con el pase de Fase 5 a 4 -prosiguió Calabretta-, los controles se hacen más estrictos. Son muchos comercios, se va dividiendo por zona y se exige cada vez más el cumplimiento de todos los protocolos, que son básicos: respetar el distanciamiento social, la cantidad de gente que está habilitada en cada comercio por Control Urbano y el uso de tapaboca y alcohol en gel”.

Todo ello va de la mano con los controles que se vienen llevando a cabo en la vía pública, mayormente en la zona del parque y de la playa, “sobre todo el fin de semana que la temperatura acompañó a que la gente salga a caminar”, señaló el funcionario, lo cual “tiene que ver con un control global que se hace en las distintas áreas de Gobierno y también junto a Deportes, respecto a la actividad al aire libre y las caminatas”.

En tal sentido, recalcó que “se controla que la gente use el tapaboca y que no use el mobiliario, lo cual es importante recordar, que en Fase 4 no se puede utilizar el mobiliario de las plazas y no se pueden sentar, simplemente circular, porque de esa forma podremos seguir disfrutando al aire libre de las bondades que tiene nuestra ciudad”.

“Este fin de semana hubo gran afluencia de gente en la zona del parque, con la presencia de varios funcionarios controlando, y destacamos que la mayoría de la gente cumple, aunque siempre hay algunos casos de gente que no entiende o no está de acuerdo, aunque también estuvimos avisando que en unos días, una vez que se cumplan los procedimientos legales correspondientes, empezaremos a infraccionar en la vía pública con un expediente que ya está iniciado en ese sentido”, concluyó Calabretta.